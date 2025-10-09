Conte ha pronte diverse soluzioni per tamponare l’emergenza, anche il 4-2-3-1 (Gazzetta)

Anguissa e McTominay a protezione della difesa, De Bruyne salirebbe per starsene incollato o nei pressi di Hojlund, e sulle corsie ci sarebbe abbondanza: Neres a destra (o a sinistra), Lang a sinistra (o a destra), Elmas che sa stare e bene sia da una parte che dall’altra.

La Gazzetta dello Sport esplora oggi le possibili alternative che Conte potrebbe mettere in atto per contrastare le numerose assenze per infortunio.

Le soluzioni di Conte

“Si cambia, piaccia o no, l’hanno detto le lastre, impietose, e consente di non inquietarsi quel mercato superbo, tanti uomini e pure di qualità che riempiono l’organico: al resto, ci pensa Conte, che a Castel Volturno ha modo di riflettere nelle lunghe giornate divenute disadorne perché senza nazionali”.

L’allenatore del Napoli ha sicuramente, secondo la Gazzetta diverse soluzioni in mente.

“E il triangolo non sarà neanche stavolta isoscele o scaleno o equilatero ma rigorosamente Contiano, con una idea nuova che può invitare a comporre una squadra senza il regista classico e con figure di personalità e dominanti tatticamente: ci sta, è capitato a partita in corso, di vedere uno a fianco all’altro Anguissa e McTominay a protezione della difesa; e in questo disegno che rimane lì, De Bruyne salirebbe per starsene incollato o nei pressi di Hojlund, e sulle corsie ci sarebbe abbondanza: Neres a destra (o a sinistra), Lang a sinistra (o a destra), Elmas che sa stare e bene sia da una parte che dall’altra.