«Cazzo, stiamo perdendo, cazzo!» Questo lo sfogo di De Bruyne con Conte a Milano (via Dazn)

Cosa avrebbe detto Kevin De Bruyne ad Antonio Conte a San Siro durante la sostituzione? «Cazzo, stiamo perdendo, cazzo!». Lo rivela Dazn Italia nell’appunto fisso di Bordocam e lo rilancia Walfoot belgio. Il portale belga parla della esperienza napoletana del giocatore. E ne scrive così:

La reazione alla sostituzione

Kevin De Bruyne è arrivato al Napoli quest’estate e ha vissuto un’esperienza davvero emozionante. Il Diavolo Rosso è partito titolare in ogni partita di campionato dall’inizio della stagione. Ha dimostrato subito la sua importanza: in cinque partite ha segnato tre gol in Serie A. Contro lo Sporting Portogallo, in Champions League, ha realizzato il suo primo assist. Ma a Napoli non tutto va bene. Lo scorso fine settimana, Antonio Conte ha deciso di sostituirlo durante la partita. Una decisione che ha preso malissimo. Il belga lo ha fatto sapere al suo allenatore e al mondo. Secondo Dazn Italia, le parole pronunciate al momento del suo addio sono note. Mentre usciva dal campo avrebbe urlato a Conte: “Cazzo, stiamo perdendo, cazzo!”.

La cena offerta da De Bruyne

L’incidente è stato poi risolto, ma non senza conseguenze per il giocatore che dovrà portare tutta la squadra a cena. Un modo originale per allentare la tensione e trasformare una crisi in un momento di condivisione. L’idea è piaciuta ai giocatori, che non hanno esitato a stuzzicare il belga.

Ieri sera lo stesso campione belga ha detto a Sky: «Non c’è stato mai nessun problema con Conte, io sono un vincente, voglio giocare a calcio e voglio fare la differenza. non ho mai avuto nessun problema né con la squadra né con lui».