Contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo dubbio come quello che fece infuriare Conte lo scorso anni fra Anguissa e Dumfries

Anche Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport appoggia i tanti dubbi sul primo rigore concesso al Napoli da

Il rigore per il Napoli: un anno di dubbi

“Contatto fra Mkhitaryan e Di Lorenzo, dubbi, tanti, gli stessi che fecero infuriare Conte lo scorso anno per il penalty in Inter-Napoli dopo un contatto leggero fra Anguissa e Dumfries. A rendere tutto quasi incredibile c’è che l’arbitro, oggi come allora, è lo stesso, Mariani. Torniamo a ieri sera: Di Lorenzo è davanti a Mkhitaryan, per difendere il pallone allarga la gamba sinistra e il nerazzurro lo tocca all’altezza del polpaccio. Nessuna infrazione di Acerbi, che si sdraia davanti ai due e tocca comunque prima il pallone. Rigore leggerino, di quelli che non piacciono a Rocchi. Ma in presenza di contatto, questo lo sanno anche i bambini, il VAR deve rimanere in silenzio. Come è successo. Ieri e un anno fa”.

L’ex arbitro Calvarese aveva detto ieri

«Fossi stato nel designatore non avrei mandato Mariani ad arbitrare Napoli-Inter visto quello che è accaduto lo scorso anno. Ha concesso lo stesso rigore come un anno fa al contatto Dumfries-Anguissa, c’è stato un contatto ma non è un contatto falloso su Di Lorenzo. Il calcio di rigore per un fallo di mano di Buongiorno viene assegnato solo dopo il controllo al Var».

E Marelli a Dazn

«Viene fischiato calcio di rigore con 6-7 secondi di ritardo perché è l’assistente a segnalarlo all’arbitro. Mkhitaryan non cambia la sua corsa, va dritto, mentre Di Lorenzo allarga la gamba e va a cercare il contatto con Mkhitaryan. In questi anni ci hanno detto che gli arbitri non avrebbero premiato chi va a cercare il contatto in area di rigore, stasera però non è stato così. Non era facile che il Var intervenisse per revocare, ma a mio modo di vedere era da revocare. L’errore però è dell’assistente che non dovrebbe richiamare l’arbitro».