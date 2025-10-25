Calvarese: «Non è rigore su Di Lorenzo, dopo l’anno scorso non avrei mandato Mariani ad arbitrare Napoli-Inter»

Calvarese: «Non è rigore su Di Lorenzo, non avrei spedito Mariani ad arbitrare Napoli-Inter»

La moviola di Napoli-Inter con le parole dell’ex arbitro Calvarese:

«Fossi stato nel designatore non avrei mandato Mariani ad arbitrare Napoli-Inter visto quello che è accaduto lo scorso anno. Ha concesso lo stesso rigore come un anno fa al contatto Dumfries-Anguissa, c’è stato un contatto ma non è un contatto falloso su Di Lorenzo. Il calcio di rigore per un fallo di mano di Buongiorno viene assegnato solo dopo il controllo al Var».

Non solo Calvarese, anche Marelli sul rigore al Napoli: «Viene fischiato il rigore con 6-7 secondi di ritardo, era da revocare»

L’ex arbitro Luca Marelli è intervenuto a Dazn dopo il match tra Napoli e Inter e ha commentato il rigore assegnato agli azzurri per un contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan.

Marelli ha dichiarato:

«Viene fischiato calcio di rigore con 6-7 secondi di ritardo perché è l’assistente a segnalarlo all’arbitro. Mkhitaryan non cambia la sua corsa, va dritto, mentre Di Lorenzo allarga la gamba e va a cercare il contatto con Mkhitaryan. In questi anni ci hanno detto che gli arbitri non avrebbero premiato chi va a cercare il contatto in area di rigore, stasera però non è stato così. Non era facile che il Var intervenisse per revocare, ma a mio modo di vedere era da revocare. L’errore però è dell’assistente che non dovrebbe richiamare l’arbitro».

«Ci speravo nella vittoria, però sentivo un’aria diversa. Serviva una reazione così dopo la brutta figura di Champions, ero fiducioso perché so che gruppo siamo. Siamo contenti di essere ripartiti, farlo contro una grande squadra è sicuramente bello».

Sull’episodio del rigore cosa dici?

«Non ho ancora rivisto nulla, sinceramente. Sicuramente dal campo sono andato giù perché ho sentito giù il contatto da dietro, poi penso che l’hanno rivisto. Il contatto non mi ha fatto stare in piedi, tutto qui; non è simulazione, l’arbitro ha valutato così».