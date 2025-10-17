Collina al match tra leggende: «C’è un limite di velocità. Se lo superate fischio perché se no non riesco a starvi dietro»

Pierluigi Collina, attualmente presidente della Commissione Arbitri della Fifa ha rimesso in bocca il fischietto per un match di beneficenza tra leggende del calcio. A rendere il tutto ancora più spettacolare la presenza di un microfono sulla divisa del direttore arbitrale, che ha catturato momenti divertenti e una nuova regola imposta ai due capitani, Drogba e Ferdinand: «C’è una nuova regola, il limite di velocità. Se lo superate fischio perché se no non riesco a starvi dietro».

Nella cornice del Seoul World Cup Stadium in Corea del Sud si sono affrontati diversi campioni tra cui anche gli italiani Gigi Buffon nel “Team Spade”, Alessandro Nesta e Claudio Marchisio nel “Team Scudi”.

Collina si è divertito in campo, ma soprattuto non ha perso occasione per bacchettare ancora una volta i calciatori. Con Marchisio ha più volte ripetuto la richiesta «Corri meno, corri meno cazzo». Durante il calcio d’inizio, confida a Pogba le sue carenze atletiche: «Ho paura che l’unico con la mia stessa forma fisica sia Rooney».

Tutta la partita è una serie di gag a sentire il microfoni dell’arbitro con Collina che scherza con Gerrard: «Mi hanno chiesto di rallentare il gioco così da farti prendere fiato» e poi con Puyol in occasione di una punizione assegnate «Dai, è l’unica occasione che hanno per segnare. Hai paura? Ma se c’è Casillas lì dietro»