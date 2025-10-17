Collina al match tra leggende: «C’è un limite di velocità. Se lo superate fischio perché se no non riesco a starvi dietro»
In un video si sente l'ex arbitro con Drogba prima dell'inizio: «Ho paura che l'unico con la mia stessa forma fisica sia Rooney».
Pierluigi Collina, attualmente presidente della Commissione Arbitri della Fifa ha rimesso in bocca il fischietto per un match di beneficenza tra leggende del calcio. A rendere il tutto ancora più spettacolare la presenza di un microfono sulla divisa del direttore arbitrale, che ha catturato momenti divertenti e una nuova regola imposta ai due capitani, Drogba e Ferdinand: «C’è una nuova regola, il limite di velocità. Se lo superate fischio perché se no non riesco a starvi dietro».
Nella cornice del Seoul World Cup Stadium in Corea del Sud si sono affrontati diversi campioni tra cui anche gli italiani Gigi Buffon nel “Team Spade”, Alessandro Nesta e Claudio Marchisio nel “Team Scudi”.
Leggi anche: Collina vuole introdurre il rigore senza respinta: «È già un vantaggio eccezionale, o segni o c’è il rinvio del portiere»
Collina si è divertito in campo, ma soprattuto non ha perso occasione per bacchettare ancora una volta i calciatori. Con Marchisio ha più volte ripetuto la richiesta «Corri meno, corri meno cazzo». Durante il calcio d’inizio, confida a Pogba le sue carenze atletiche: «Ho paura che l’unico con la mia stessa forma fisica sia Rooney».
@shootforloveworld
COLLINA MIC’D UP 😳 He will take anyone on! 😂 #iconsmatch #shootforlove #nexon #collina #footballtiktok
Tutta la partita è una serie di gag a sentire il microfoni dell’arbitro con Collina che scherza con Gerrard: «Mi hanno chiesto di rallentare il gioco così da farti prendere fiato» e poi con Puyol in occasione di una punizione assegnate «Dai, è l’unica occasione che hanno per segnare. Hai paura? Ma se c’è Casillas lì dietro»