Chivu sulla sfida col Napoli: «Nella vita ho imparato a godermi le vittorie perché non sono scontate»

L'allenatore dell'Inter intervistato a Sky sulla prossima sfida contro il Napoli preferisce festeggiare la vittoria di Champions

Chivu

As Roma 18/10/2025 - campionato di calcio serie A / Roma-Inter / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Cristian Chivu

L’Inter batte il Union Saint-Gilloise 4-0 per la terza giornata della fase a gironi della Champions. a Sky ha parlato l’allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu a cui è stato chiesto del prossimo impegno contro il Napoli di sabato dopo la sconfitta rimedita dagli uomini di Conte contro il Psv per 6-2

La risposta di Chivu

«Nella vita ho imparato una cosa, quando si vince una partita di godersela, di non pensare alla prossima perché non è mai scontato vincere. Ora sto pensando alla partita di stasera»

