Chivu sulla sfida col Napoli: «Nella vita ho imparato a godermi le vittorie perché non sono scontate»
L'allenatore dell'Inter intervistato a Sky sulla prossima sfida contro il Napoli preferisce festeggiare la vittoria di Champions
L’Inter batte il Union Saint-Gilloise 4-0 per la terza giornata della fase a gironi della Champions. a Sky ha parlato l’allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu a cui è stato chiesto del prossimo impegno contro il Napoli di sabato dopo la sconfitta rimedita dagli uomini di Conte contro il Psv per 6-2
La risposta di Chivu
«Nella vita ho imparato una cosa, quando si vince una partita di godersela, di non pensare alla prossima perché non è mai scontato vincere. Ora sto pensando alla partita di stasera»