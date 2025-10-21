Chivu e l’Inter: «I giocatori avevano bisogno di fiducia, hanno ancora il fuoco dentro, lasciano l’ego da parte»

L’analisi di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Union Saint-Gilloise in Champions

«Questa squadra doveva ritrovare la fiducia, doveva mettersi alle spalle le delusioni del finale della scorsa stagione. Purtroppo il calcio è bastardo, ti regala anche cose negative e te le porti dietro e l’amarezza ti fa brutti scherzi. Avevano bisogno di fiducia, di essere compresi, perché sono bravi e hanno ancora dentro il fuoco e hanno la voglia di lavorare sodo per tornare ai vertici. Sono dentro un gruppo fantastico, ha ampi margini di miglioramento. Mi fa piacere quando sono allenabili, quando accettano di lasciare a parte l’orgoglio e mettersi a disposizione del gruppo».

Tanta fiducia nei giovani.

«I giovani bravi e forti devono giocare, se li aspettiamo troppo non saranno mai pronti. Bisogna buttarli dentro per vedere di che pasta sono fatti, se hanno spirito di sacrificio bisogna credere in loro e dargli fiducia».

Capello interviene facendo i complimenti a Chivu: «Sono contento per te, credo che hai fatto la stessa strada che ho fatto io quando sono arrivato al Milan entrando nella testa dei giocatori. Hai dato fiducia ai giocatori facendo ritrovare l’autostima. Hai fatto un lavoro tecnico e psicologico». Chivu risponde: «È tutto merito dei ragazzi, perché ci credono e accettano di essere allenabili e di fare gruppo lasciando l’ego da parte. Grazie per i complimenti, spero di avere avuto la metà della sua carriera. Mi auguro di essere un vincente come è stato lei, un top allenatore. Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da lei e di essere accettato e di giocare ad alti livelli».

Chivu ha proseguito la sua analisi: «Io ho la fortuna di essere dentro a un gruppo fantastico, che ha qualità e margini di miglioramento nonostante una buona parte sia già di alto livello. Mi fa piacere quando accettano nuove proposte e si mettono a disposizione del gruppo».

Che partita sarà con il Napoli?

«Nella vita ho imparato una cosa, quando si vince ci si deve godere la vittoria e non pensare subito alla prossima. Sto pensando a quanto di buono fatto oggi e poi avremo tempo di pensarci».