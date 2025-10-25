Chivu: «Abbiamo sprecato energie litigando con la panchina del Napoli»

A Dazn: «Il gol di Anguissa? Spreco di energie buttate al vento e lucidità persa. Nonostante l'entusiasmo del Napoli, siamo riusciti a essere dominanti e a soffrire».

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato a Dazn dopo la sconfitta 3-1 contro il Napoli.

Le parole di Chivu

Rigore subito:

«Voglio parlare di quello che i nostri ragazzi hanno fatto di buono. Poi hanno cercato di stare in partita, abbiamo preso due pali e siamo andati sotto, forse presi da cose buone fatte. Abbiamo perso equilibrio nel secondo tempo, ma nonostante il 2-0 l’abbiamo riaperta; poi dopo abbiamo sprecato energie a litigare con la loro panchina e non abbiamo trovato più lucidità e a trovare le cose giuste».

Il terzo gol di Anguissa:

«Spreco di energie buttate al vento e lucidità persa, non si può subire così facilmente. Il secondo gol è la percezione del pericolo, una palla buttata da Spinazzola ci ha fatto trovare impreparati, avevamo visto il movimento di McTominay».

Difenderai ancora l’Inter?

«Io sono fiero e orgoglioso di quello che fanno i ragazzi, sono ancora più fiducioso ora perché ho visto un gran primo tempo. Nonostante l’entusiasmo del Napoli, siamo riusciti a essere dominanti e a soffrire in determinati momenti, a creare, siamo venuti qua per fare la nostra partita. Poi il calcio è quello che è e magari nel secondo tempo qualcosa è mancato».

Battibecco Conte-Lautaro:

«Non so che è successo e non mi interessa. Parlerò coi giocatori che non devono sprecare energie così, litigando con le panchine. Dobbiamo pensare al gioco e a dove vogliamo arrivare».