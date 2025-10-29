Chiesa: «La scorsa stagione ho meritato di non giocare, non ero pronto mentalmente e fisicamente»

Federico Chiesa ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di Carabao Cup contro il Crystal Palace, dove ha parlato della situazione difficile che sta affrontando il Liverpool e delle difficoltà avute lo scorso anno a livello individuale.

Le dichiarazioni di Chiesa

Le parole di Chiesa riportate dal Telegraph:

«La sconfitta col Brentford? A volte non devi parlare della situazione. Sai cosa sta succedendo. Quindi nessuno ha parlato perché penso che dobbiamo pensare a cosa possiamo fare meglio. Di solito quando siamo in questa situazione, la prima cosa che ti viene in mente è dare di più e allenarti più duramente. Tutti vogliamo che cambi questa situazione. Non stiamo vincendo, e ci potrebbero essere molte ragioni per questo, ma dobbiamo riprenderci».

«L’anno scorso non ero abbastanza in forma. Non ero mentalmente pronto e non ho giocato. Ero totalmente d’accordo perché non ero al passo con gli altri ragazzi. Quest’anno, non appena abbiamo iniziato, mi sono sentito meglio fisicamente e mentalmente. Ho giocato di più e ho ancora bisogno di giocare di più per raggiungere il mio livello. Sono un giocatore diverso ora rispetto agli Europei del 2021, ma mi piace la direzione in cui sto andando e mi piace il fatto che ho migliorato molti aspetti del mio gioco. Ho perso, però, un po’ di velocità. Se continuo a giocare bene, allora, ovviamente, avrò più minuti. Voglio rimanere qui e voglio vincere di nuovo con il Liverpool. Ho 28 anni e posso dare un po’ di leadership in campo, perché abbiamo giocatori che hanno 22 o 24 anni. Certo, ci sono anche Van Dijk e Salah, ma posso portare la mia esperienza qui».