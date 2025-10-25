Chelsea fischiato dai tifosi, perde in rimonta 2-1 contro il neo promosso Sunderland (Telegraph)

Il Chelsea ha perso in rimonta 2-1 contro il Sunderland, squadra neo promossa in Premier League. Talbi ha segnato il secondo gol nei minuti di recupero finali. I Blues sono ora settimi, a meno cinque dalla capolista Arsenal che però ha una partita in meno.

La sconfitta del Chelsea contro il Sunderland

Il Guardian scrive:

È una storica vittoria per il Sunderland, la prima a Stamford Bridge dal 2014. È una vittoria che li porta al secondo posto in Premier League. Chemsdine Talbi continua la sua stagione da sogno. Alejandro Garnacho aveva portato il Chelsea in vantaggio.

Il Telegraph aggiunge:

Sono risultati come questo il motivo per cui qualsiasi discorso su un’ipotetica vittoria del campionato è prematuro per questo Chelsea, anche quando riescono in un filotto di vittorie. Sono stati due sostituti del Sunderland, Brian Brobbey e Chemsdine Talbi, che hanno cambiato il match. Il gol ha portato i tifosi dei Blues a fischiare la squadra a fine partita. Il Chelsea ha dominato nel possesso palla, ma, senza Cole Palmer e Liam Delap, ha creato poco in termini di chiare occasioni.

Contro l’Ajax, Estevao ha incantato tutti. Ha tirato più volte in porta (otto conclusioni totali), ha centrato lo specchio della porta in tre occasioni e ha fornito il maggior numero di cross (10). Poco prima dell’intervallo, ha dimostrato perché i difensori faticano costantemente a contenerlo. Contro Youri Baas, Estevao sembrava essersi prefissato l’obiettivo di non lasciargli nemmeno il tempo di toccare il pallone. È stato così assegnato un secondo rigore al Chelsea. Il capitano Enzo Fernández, che aveva già segnato dal dischetto per il 3-1, ha ceduto a Estevao l’opportunità di segnare il suo primo gol in Champions League. Il diciottenne ha scagliato un tiro imprendibile nell’angolo più lontano della rete, diventando il più giovane marcatore del club nella competizione al posto di Guiu, appena 27 minuti dopo che l’attaccante spagnolo aveva scritto il suo nome nel libro dei record.