Castellacci: «L’infortunio di Lobotka è più rognoso, ha un problema all’adduttore»

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana e Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Medici del Calcio, si è soffermato sugli infortuni di Matteo Politano e Stan Lobotka ai microfoni di 1 Station Radio. Sia per l’esterno che per il centrocampista si profila uno stop di 3-4, ma secondo l’esperto l’ex Inter recupererà un po’ prima rispetto al regista slovacco.

Castellacci sugli infortuni azzurri

«Senza conoscere il grado della lesione è difficile fare una valutazione precisa. Posso però ipotizzare che quella di Politano sia più lieve. A intuito, il problema all’adduttore, come quello di Lobotka, tende ad essere più rognoso rispetto a una lesione al gluteo, quindi credo che Politano possa recuperare prima. Ma, non avendo visto né le ecografie né le risonanze, si tratta solo di una valutazione indicativa», ha detto Castellacci.

Il comunicato del Napoli, lo ricordiamo, non è specificato – in entrambi i casi – il grado della lesione.

Leggi anche: Gilmour è il quinto Fab del Napoli, sostituì un mese Lobotka già l’anno scorso (CorSport)

Lobotka, il problema è piuttosto serio. Politano, si punta a recuperarlo per l’Inter (Gazzetta)

Il Napoli continua a essere costretto a fare i conto con un lungo elenco di infortunati. Gli ultimi della lista sono Politano e Lobotka. Il primo potrebbe essere recuperato in due settimane e quindi essere arruolabile per Napoli-Inter del 25 ottobre. Il secondo invece, non tornerà in campo prima di novembre. Salterà sicuramente Eindhoven e Eintracht di Champions, bisogna vedere se recupererà per Qarabag (25 novembre).

Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Due lesioni e una speranza: riavere almeno Matteo Politano per il big contro l’Inter del prossimo 25 ottobre. Gli esami strumentali non hanno fatto sconti al Napoli: per Stanislav Lobotka e l’esterno azzurro, c’è un guaio muscolare. E, come si temeva, il problema dello slovacco è piuttosto serio: lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra, stop forzato di almeno 4 o 5 settimane. Niente Inter, niente Champions – probabilmente – per i prossimi due impegni. Il Napoli perde il suo faro, uno degli intoccabili della squadra. Per Politano, invece, c’è lesione distrattiva al gluteo destro che però non appare nulla di particolarmente grave: una decina di giorni di stop e poi ripresa degli allenamenti. Salterà il Torino, certo. Forse la trasferta di Eindhoven contro il Psv. Ma per la supersfida del Maradona contro la sua ex Inter dovrebbe riprendere il posto sull’out di destra. Un mezzo sospiro di sollievo, per un altro dei giocatori più determinanti dei campioni d’Italia.