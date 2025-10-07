Cassano: «Il Napoli mi ha messo paura contro il Genoa, nel gol che gli hanno annullato Hojlund sembrava Bolt»

A Viva El Futbol, l’ex calciatore Antonio Cassano ha commentato il lavoro che sta facendo Antonio Conte a Napoli e la vittoria sul Genoa per 2-1 di domenica.

Cassano: «Il Napoli mi ha messo paura, nel gol che gli hanno annullato Hojlund sembrava Bolt»

Di seguito, le sue dichiarazioni:

«Conte ti frulla la testa. Mi ricordo che beccai Buffon in Nazionale, racconto questo aneddoto: le telecamere avevano ripreso una riunione a centrocampo tra di loro, nel primo scudetto della Juve con Conte. A marzo loro erano davanti di un punto o due; l’allenatore li ha talmente gasati e caricati perché ti entra negli occhi, ha una foga per la vittoria… una concezione (ma è evoluto negli ultimi due anni) pazzesca. Vedo impossibile che la Roma con Gasperini possa fare quello che ha fatto il Napoli lo scorso anno, perché hanno due filosofie e idee diverse: Gasperini fa quello che piace a me, basa tutto sullo spettacolo e la goduria e come ultimo il risultato; Conte abbina la sua ferocia nella vittoria al miglioramento dei giocatori, ma quando ha l’osso in bocca, non lo molla. L’Inter resta la squadra più forte per i giocatori, ma la squadra più forte con l’allenatore più bravo è il Napoli».

Sul match contro il Genoa, Cassano ha commentato:

«Il Genoa ha fatto una prima ora di partita bellissima. Poi Conte ha messo dentro De Bruyne e ha rivoltato la partita giocando in maniera coraggiosa. L’ultima mezz’ora il Napoli mi ha messo paura, un tiro ogni minuto. Nella prima ora si è vista la stanchezza, i cambi sono stati forzati. Hojlund allo United non difendeva palla, mentre ora ha forza nelle gambe, protegge palla e quando attacca ti fa male; nel gol che gli hanno annullato ha fatto uno scatto che sembrava Bolt. Conte farà l’ennesimo capolavoro quest’anno; nei singoli, l’Inter ha qualcosa in più, ma il Napoli ha l’allenatore e il fuoriclasse è De Bruyne. McTominay sta facendo più fatica, ma fino a fine stagione li farà 7-8 gol. Conte continua a migliorare tutti, se qualcuno è scontento, fuori dai co****ni. Lui si evolve, va sempre avanti e il lavoro che sta facendo è eccezionale: sarà un grandissimo problema per le altre 19 squadre».