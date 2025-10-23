Caso scommesse, chiuse le indagini: i calciatori accusati dovranno pagare 250 euro di multa (CorSera)

Per il caso scommesse sono stati accusati tredici calciatori, che per chiudere la vicenda dovranno pagare 250 euro di multa. Tra questi, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, che erano stati precedentemente già squalificati.

Chiuse le indagini di scommesse: accusati 13 calciatori e non solo

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera:

“In teoria sarebbe il prodromo di una sorta di maxi processo a 13 calciatori per le scommesse illegali, ma in realtà è molto più probabile che nelle prossime settimane tutti scelgano di ricorrere alla oblazione (con appena 250 euro) per estinguere la contravvenzione che ora la Procura di Milano, in un avviso a 22 persone di conclusione delle indagini e deposito degli atti notificati al difensore d’ufficio Francesco Salaroli. A Tonali e Fagioli è stato contestato di aver pubblicizzato alcuni siti illegali imputa agli sportivi a margine del filone principale sui cinque indagati, arrestati o raggiunti mesi fa da un sequestro preventivo.

Mentre il 26 novembre il gip esaminerà le richieste dei cinque di patteggiare, ora tra i calciatori solo Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, che pur hanno già saldato i propri conti con la giustizia sportiva attraverso squalifiche e multe, nel penale si vedono contestare di aver (oltre che partecipato alle scommesse) pubblicizzato tra i loro compagni le piattaforme illegali di scommesse o di poker gestite da De Giacomo, Frizzera e dall’ex arbitro di serie D Pietro Marinoni (pure lui indagato per esercizio abusivo delle scommesse) su Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com , e Texinho.com dal dicembre 2021 all’ottobre 2023. In alcuni casi, i due giocatori venivano beneficiati dagli organizzatori delle scommesse con il riconoscimento di bonus sui propri conti di gioco o con una decurtazione del loro debito contratto con le scommesse. Gli altri venti atleti hanno partecipato ai giochi non autorizzati. Nessuno di questi giocatori, come neanche Tonali e Fagioli, si è mai “venduto” le partite, anzi per lo più hanno giocato su altre discipline o al poker online.

I pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini hanno notificato l’imputazione al centrocampista Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri, Hector Junior Firpo, al tennista Matteo Gigante, e altri sette non sportivi. Per le contravvenzioni punite, alternativamente con l’arresto o con l’ammenda l’indagato può estinguere la contravvenzione ricorrendo all’istituto della oblazione, e cioè pagando in via amministrativa una somma pari alla metà del massimo: qui 250 euro visto che la norma contestata ai calciatori prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda massima di 500 euro”.