Ai pm di Milano: «Chiesi a Gatti, Dragusin e altri di aiutarmi. Dicevo di fare un bonifico per me a Elysium e che ci avrebbero guadagnato una parte, che poi mettevo io».

Lo scorso 24 aprile, Nicolò Fagioli è stato interrogato dai pm di Milano in merito all’inchiesta scommesse in cui era coinvolto e per la quale ha ricevuto una squalifica (già scontata) di 12 mesi.

Fagioli: «Vlahovic aveva versato 100mila euro per coprire i miei debiti delle scommesse»

Le dichiarazioni del calciatore della Fiorentina, ex Juventus, sono state rese note oggi, 21 maggio, e riportate da Calcio e Finanza:

«Ricordo che anche Vlahovic, che era un mio caro amico, quando giocavo con la Juventus aveva provveduto a versare un importo di 100mila euro per coprire i miei debiti senza acquistare alcun bene».

«Ho chiesto a Gatti, Dragusin e altri di aiutarmi. Io dicevo a loro di fare un bonifico per me a Elysium e gli dicevo che ci avrebbero guadagnato una parte, che poi mettevo io, e dopo qualche mese gli restituivo i soldi prestati».

I pm gli hanno chiesto se avesse ancora debiti con gli scommettitori:

«Avevo un residuo di ulteriori 400 o 500mila euro circa nel momento in cui sono stato convocato a Torino per gli interrogatori e da quel momento nessuno più mi ha sollecitato il pagamento. Non ero io ad adescare i giocatori ma erano gli altri calciatori che mi chiedevano di giocare e io passavo il contatto di De Giacomo [coordinatore delle puntate, ndr]».

Quando passò a Raoul Bellanova il contatto del presunto gestore delle scommesse:

«ho avuto solo 5mila euro di credito in più sul sito e questo episodio è l’unico in cui ho avuto un bonus da De Giacomo, non ho mai guadagnato soldi».