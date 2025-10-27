Di Lorenzo, il Napoli condanna le parole di Bergonzi: “Inaccettabile mettere in dubbio l’integrità del calciatore”
Dopo l’agente del calciatore, interviene anche il Napoli in difesa di Giovanni Di Lorenzo contro le accuse di antisportività avanzate dall’ex arbitro Mauro Bergonzi.
La nota del Napoli in difesa di Di Lorenzo
Ecco la nota del club azzurro:
“La Ssc Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano”.