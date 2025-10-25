Di Lorenzo: «Il rigore? Non è simulazione»

A Dazn: «Serviva una reazione così dopo la brutta figura di Champions, ero fiducioso perché so che gruppo siamo».

Giovanni Di Lorenzo, ai microfoni di Dazn, ha commentato la vittoria del Napoli 3-1 contro l’Inter.

Le parole di Di Lorenzo

«Ci speravo nella vittoria, però sentivo un’aria diversa. Serviva una reazione così dopo la brutta figura di Champions, ero fiducioso perché so che gruppo siamo. Siamo contenti di essere ripartiti, farlo contro una grande squadra è sicuramente bello».

Sull’episodio del rigore cosa dici?

«Non ho ancora rivisto nulla, sinceramente. Sicuramente dal campo sono andato giù perché ho sentito giù il contatto da dietro, poi penso che l’hanno rivisto. Il contatto non mi ha fatto stare in piedi, tutto qui; non è simulazione, l’arbitro ha valutato così».

Quanto sono stati aiutati Anguissa e McTominay dal movimento di Neres?

«Avevamo preparato il movimento di David; Acerbi a volte si staccava e lui poteva ricevere palla sui piedi. Poi loro sono stati bravissimi a inserirsi, lo sanno fare benissimo e si è visto stasera con due gol molto belli».

Rigorini, Marotta si è lamentato.

Conte: «L’Inter appena può, manda Marotta in tv. Le altre inviano gli altri dirigenti. Da noi, vengo io a parlare. Una grande squadra (come l’Inter) deve fare le corrette valutazioni sul perché ha perso, questo è nocivo, io questo da allenatore non lo avrei permesso, anche se Marotta adesso è anche presidente, ma così dai alibi ai tuoi. Venire a fare considerazioni adesso, mah, che lasci le cose a chi ha giocato la partita, così sminuisce anche Chivu, non ho mai chiesto ai presidenti di fare il papà e venire. Queste difese d’ufficio diventano un po’, dai, va bene così. »