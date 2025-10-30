Buongiorno, il Napoli ha deciso di prolungare il contratto fino al sesto anno (Moretto)

Il Napoli ha esercitato l’opzione per il sesto anno di contratto di Alessandro Buongiorno; da questa estate entrerà in vigore anche una clausola rescissoria.

Scatta il rinnovo di Buongiorno

Matteo Moretto ha rivelato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

«C’è una notizia da raccontare, o meglio da raccontarvi, per quanto riguarda il difensore italiano classe ’99 Alessandro Buongiorno.

Negli ultimi giorni il Napoli ha infatti attivato il sesto anno presente all’interno del contratto del giocatore. Quando Buongiorno ha firmato con il club azzurro, aveva sottoscritto un accordo di cinque anni, ma la società partenopea ha deciso di prolungarlo esercitando l’opzione per un sesto anno di contratto.

A partire da questa estate, inoltre, Buongiorno avrà una clausola rescissoria valida. È ormai quasi una prassi consolidata da parte del Napoli quella di inserire clausole di questo tipo a partire dalla fine della seconda stagione, con cifre comunque piuttosto elevate».

Buongiorno: «Dopo il Psv dovevamo ritrovarci e sacrificarci per i compagni, ci era mancato lo spirito»

«Credo che la squadra sappia che per continuare così dobbiamo lavorare al massimo, essere concentrati sui 90′ e quando possiamo allenarci. Il gruppo deve essere sempre unito e coeso, come mentalità abbiamo retto nei due tempi e nel secondo abbiamo gestito bene la palla, a fargli male non subendo troppo. Siamo contentissimi, ma dobbiamo continuare così».

«Dopo il Psv dovevamo ritrovarci e tornare ad essere uniti, dovevamo sacrificarci per il compagno ed è qualcosa che ci era mancato. Mancava lo spirito e credo che oggi abbiamo dato una prova, potevamo sgretolarci ma con la compattezza e stando uniti possiamo ottenere grandi risultati.»

«Sto sempre meglio, ma dobbiamo gestire con il mister il minutaggio in questa prima parte: sono tornato dopo mesi e mi sono fatto di nuovo male contro il Pisa, dobbiamo essere bravi a gestire un po’ il minutaggio. Io però sto lavorando tanto anche con i preparatori e sono contento.»

«Juan Jesus ha grande esperienza ma mi trovo bene anche con Beukema e Rrahmani, la vera differenza la fa la comunicazione che si fa in campo: noi difensori dobbiamo aiutarci tanto, e cerchiamo di comunicare il più possibile.»