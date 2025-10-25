Buongiorno: «Dopo il Psv dovevamo ritrovarci e sacrificarci per i compagni, ci era mancato lo spirito»

Alessandro Buongiorno ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Inter e la vittoria degli azzurri per 3-1.

La conferenza di Buongiorno

«Credo che la squadra sappia che per continuare così dobbiamo lavorare al massimo, essere concentrati sui 90′ e quando possiamo allenarci. Il gruppo deve essere sempre unito e coeso, come mentalità abbiamo retto nei due tempi e nel secondo abbiamo gestito bene la palla, a fargli male non subendo troppo. Siamo contentissimi, ma dobbiamo continuare così».

«Dopo il Psv dovevamo ritrovarci e tornare ad essere uniti, dovevamo sacrificarci per il compagno ed è qualcosa che ci era mancato. Mancava lo spirito e credo che oggi abbiamo dato una prova, potevamo sgretolarci ma con la compattezza e stando uniti possiamo ottenere grandi risultati.»

«Sto sempre meglio, ma dobbiamo gestire con il mister il minutaggio in questa prima parte: sono tornato dopo mesi e mi sono fatto di nuovo male contro il Pisa, dobbiamo essere bravi a gestire un po’ il minutaggio. Io però sto lavorando tanto anche con i preparatori e sono contento.»

«Juan Jesus ha grande esperienza ma mi trovo bene anche con Beukema e Rrahmani, la vera differenza la fa la comunicazione che si fa in campo: noi difensori dobbiamo aiutarci tanto, e cerchiamo di comunicare il più possibile.»

«Giocare in casa ci dà un’altra forza? La spinta dei tifosi si fa sentire, sia nei nostri confronti che in quelli degli avversari. Giocare qui è sempre emozionante, i tifosi ti trasmettono passione».