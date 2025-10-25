Home » Il Campo

Buongiorno concede un rigore all’Inter, Calhanoglu riapre la partita

Marelli: «Il contatto è da rigore, braccio larghissimo di Buongiorno». Ora è 2-1 per gli azzurri.

Calhanoglu Inter Gilmour

Db Milano 26/04/2023 - Coppa Italia / Inter-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Hakan Calhanoglu

Al 57esimo del secondo tempo tra Napoli e Inter, Alessandro Buongiorno entra con il braccio largo in area su Lautaro Martinez, colpendo il pallone. L’arbitro assegna calcio di rigore per i nerazzurri.

Rigore per l’Inter, il commento di Marelli

Luca Marelli, intervenuto a Dazn, commenta:

«Il contatto è da rigore, braccio larghissimo di Buongiorno».

Calhanoglu non sbaglia dagli undici metri contro Milinkovic-Savic e riapre la partita; gli azzurri erano in vantaggio 2-0.

 

Correlate