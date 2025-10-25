Buongiorno concede un rigore all’Inter, Calhanoglu riapre la partita
Marelli: «Il contatto è da rigore, braccio larghissimo di Buongiorno». Ora è 2-1 per gli azzurri.
Al 57esimo del secondo tempo tra Napoli e Inter, Alessandro Buongiorno entra con il braccio largo in area su Lautaro Martinez, colpendo il pallone. L’arbitro assegna calcio di rigore per i nerazzurri.
Rigore per l’Inter, il commento di Marelli
Luca Marelli, intervenuto a Dazn, commenta:
«Il contatto è da rigore, braccio larghissimo di Buongiorno».
Calhanoglu non sbaglia dagli undici metri contro Milinkovic-Savic e riapre la partita; gli azzurri erano in vantaggio 2-0.