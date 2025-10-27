Buffon: «Per Spalletti e per la Juve mi auguro che il matrimonio si faccia»

Sky Sport ha sentito Gigi Buffon sull’esonero della Juventus di Igor Tudor e sul possibile arrivo di Spalletti in panchina

«Innanzitutto mi dispiace perché Igor è stato un buon compagno di squadra e un amico e il fatto che sia stato sollevato dall’incarico è un dispiacere profondo soprattuto se uno conosce la bontà e la schiettezza della persona. L’unica cosa che non è andata sono i risultati».

Buffon sul nome di Spalletti per il dopo Tudor: «Sicuramente non Luciano sbagli poco, ho sentito dire che c’è anche il suo nome in ballo e io mi auguro per lui e per la Juve che questa matrimonio si faccia»

Sky Sport in collegamento con Gianluca Di Marzio riporta diversi aggiornamenti sulla trattativa della Juventus per portare in panchina Luciano Spalletti dopo l’esonero di Igor Tudor

«Spalletti prima scelta. È l’allenatore con cui la Juventus sta dialogando, la trattativa è nel vivo. Ci sono stati dei primi contatti nella giornata di oggi. C’è stata una disponibilità da parte di Luciano a prendere in considerazione la Juve anche alle condizioni proposte dai bianconeri che sono un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di qualificazione per la prossima Champions League. Non sarebbero arrivate richieste contrattuali a lungo termine. È chiaro che si sta trattando sulle richieste economiche per il contratto. Si sta trattando in maniera positiva. Domani mattina dovrebbe esserci un incontro di persona e la Juve vuole il nuovo allenatore in panchina già sabato.

Spalletti ha grande voglia di tornare in panchina, grande voglia di rivalsa. La ferita della Nazionale è ancora aperta, l’aver chiuso in quel modo. Ha detto di no a varie offerte estere, Fenerbache, qualcosa in Qatar e anche in Italia e la Juve per lui oggi rappresenta la possibilità di essere ancora uno dei migliori allenatori del mondo»