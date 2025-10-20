Bosz su Beukema: «Lo conosco, ha ‘rubato’ il posto da titolare a mio figlio ai Go Ahead Eagles»

L'allenatore del Psv in conferenza: «Lang non è un giocatore molto difensivo, il Napoli lo ha preso come attaccante.

Dopo la sconfitta contro il Torino di Baroni, il Napoli si appresta a giocare in Champions domani sera contro il Psv. L’allenatore della formazione olandese, Peter Bosz, nella conferenza stampa di vigilia del match ha parlato anche di Sam Beukema: «Conosco Beukema, ha ‘rubato’ il posto da titolare a mio figlio ai Go Ahead Eagles!. Dopo è andato all’AZ e poi al Bologna. È un grandissimo giocatore e merita una piazza importantissima come Napoli».

Com’è stato lavorare con Lang?

«Se non lo conosci, hai un’immagine un po’ stereotipata di lui, visto che ha tanti tatuaggi ed è un rapper. Ma io lo conosco ed è molto gentile, socievole e coinvolto con i compagni di squadra. Non sarà un capitano, ma nelle ultime due stagioni è stato comunque un leader del Psv. Mi aspettavo che Lang giocasse di più, ma per uno straniero è sempre difficile adattarsi a un nuovo campionato. Ho parlato con lui, sì, ma non prima di questa gara. Negli scorsi giorni mi ha detto che si sta allenando moltissimo. È molto tecnico e sicuramente troverà spazio.»

Problema di fase difensiva per Lang?

«Non è un giocatore molto difensivo, il Napoli lo ha preso come attaccante. È ovvio che debba comunque partecipare anche alle situazioni difensive, ma deve essere utilizzato nel suo ruolo naturale, cioè l’attaccante».

Sulle differenze col calcio italiano. «In Olanda giochiamo con giocatori più giovani rispetto al campionato italiano. E anzi, a volte vediamo in Italia dei giocatori provenienti dal nostro campionato. Domani vedrete come abbiamo modi di giocare diversi. Abbiamo già dimostrato di poter avere un grande rendimento contro l’anno scorso con la Juventus».