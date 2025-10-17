Benítez al Panathinaikos per 3,6 milioni a stagione: sarà l’allenatore più pagato nella storia del calcio greco

Il Mundo Deportivo: due anni e mezzo di contratto. Per lo staff tecnico 600.000 euro all’anno. In classifica è settimo con la metà dei punti dell'Aek. In Europa League affronterà la Roma

Rafa Benítez ha raggiunto un accordo con il Panathinaikos greco per diventare il prossimo allenatore del club ateniese, riferisce oggi la stampa sportiva greca. Il club greco gioca in Europa League dove ha fin qui ottenuto una vittoria (contro Young Boys) e una sconfitta (in casa contro gli olandesi del Go Ahead Eagles). Affronterà la Roma il 29 gennaio. In campionato il Panathinaikos è settimo con 8 punti, la metà dei 16 dell’Aek capolista. In rosa troverà l’ex milanista Calabria e Renato Sanches.

Benítez va al Panathinaikos

“Il tecnico madrileno, che ha guidato squadre come Real Madrid, Liverpool, Napoli, Newcastle e Inter, avrebbe accettato l’offerta del proprietario del club ellenico, l’imprenditore Yannis Alafouzos, e sarà il prossimo allenatore della squadra”, secondo il portale ‘filathlos.gr’.

Mundo Deportivo riporta:

“Le trattative si sono concluse ieri sera, giovedì, e si prevede che l’allenatore spagnolo firmi un contratto di due anni e mezzo a 3,6 milioni di euro a stagione, diventando così l’allenatore più pagato nella storia del calcio greco, secondo la stessa fonte. Benítez è arrivato ad Atene con un volo privato per le trattative con il club nella notte tra mercoledì e giovedì.

L’accordo, secondo la stampa greca, include anche il suo staff tecnico, che riceverebbe complessivamente circa 600.000 euro all’anno. Se l’accordo sarà confermato, l’allenatore spagnolo dovrà affrontare la sfida di rilanciare il Panathinaikos, che in questa stagione ha ottenuto risultati deludenti sia in Super League greca sia in Europa League”.

