Il Real Madrid è solo nella sua arroganza, Perez ne é un prodotto convinto del suo provvidenzialismo

Il ritorno di Joan Laporta nel grembo del sistema calcistico europeo segna la fine di una breve stagione di ribellione (della Superlega guidata da Perez ndr) e il trionfo della realpolitik sportiva. Lo scrive El Mundo. Dopo le sfide e le tensioni legate al progetto della Superlega, il presidente del Barcellona ha scelto di riallinearsi all’establishment rappresentato da Nasser Al Khelaifi e Aleksander Ceferin, rinunciando di fatto a ogni velleità di indipendenza. Mentre il Barça torna a far parte del gregge, il Real Madrid resta solo, fedele a un’idea di grandezza che lo isola e lo distingue da tutti gli altri (in negativo ndr). È la solitudine dei giganti: quella che accompagna il club più titolato del mondo e il suo presidente, Florentino Pérez, padre di una Superlega mai nata.

La solitudine del Real Madrid: Perez camminerà sempre da solo (El Mundo)

Scrive così El Mundo:

“Joan Laporta è tornato all’ovile. Belando docilmente, ha affrettato il suo ritorno agli ovili di Al Khelaifi e Ceferin , che paternamente gli hanno accarezzato la schiena da pecora e lo hanno accolto all’abbeveratoio comune. […] Il Real Madrid si ritrova a ballare da solo con la sua fanta-Superlega, in mezzo a una pista da ballo deserta, senza musica e con le luci spente. Ma meglio soli che in cattiva compagnia. Il Barça attuale può essere un compagno di cella, ma non un compagno di ballo, di viaggio o di letto.

In un modo o nell’altro, il Madrid è sempre stato solo. Nella sua maestosità; nella sua arroganza; nel suo orgoglio; nella sua ambizione; nel suo coraggio; nel suo rifiuto di accettare la sconfitta, che è difficile da digerire, e nella sua resistenza alle critiche. […] Nella coltivazione del proprio mito, perché nessuno, tranne se stesso, che vive con se stesso, può comprenderlo e trasmetterlo appieno. La solitudine del Madrid non è quella della mancanza di seguaci in tutto il mondo. Al contrario, è quella dell’impossibilità di confrontarsi con il resto del mondo del calcio, diviso in due emisferi. In uno, il Madrid regna. […]

Florentino Perez è un prodotto del Real Madrid imperiale e convinto del suo provvidenzialismo nel rappresentarlo. Alle sue virtù manageriali e al suo moderno senso dello spettacolo, unisce una concezione messianica della presidenza. È rimasto solo con la Superlega, un bambino non ancora nato, fecondato in vitro, nel cui rapporto familiare l’orfano è il padre. […] Camminerà sempre da solo.”