Beka Beka è tornato a giocare con i professionisti in Belgio, due anni fa minacciava di suicidarsi (Rmc Sport)

Alexis Beka Beka, ex Nizza, è tornato a giocare con i professionisti dopo più di due anni dal suo tentato suicidio. Quando militava nel club di Ligue 1, infatti, il centrocampista francese aveva minacciato di lanciarsi da un viadotto alto 100 metri.

Il ritorno in campo di Beka Beka

Rmc Sport scrive:

Più di due anni dopo aver minacciato di suicidarsi, Alexis Beka Beka ha giocato di nuovo mercoledì con il Louvière nella Coppa di Belgio. Un momento importante nella sua carriera. Ingaggiato quest’estate dal club, il centrocampista ha fatto il suo debutto con la prima squadra questo mercoledì, in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa del Belgio. E’ entrato al 76esimo, giocando la sua prima partita da professionista dalla sua minaccia di suicidio del 29 settembre 2023. Aveva ripreso gradualmente da quel giorno, con otto presenze al Caen la scorsa stagione, in Serie C francese. Il tecnico Fred Taquin si è complimentato con il giocatore: «Alexis è un giocatore di livello tecnico superiore. È in grado di sbloccare i match in ogni situazione: ti alza il ritmo di gioco».

C’è un un calciatore del Nizza, il centrocampista francese 22enne Alexis Beka Beka, acquistato nell’agosto 2022 dalla Lokomotiv Mosca, che in questo momento minaccia di gettarsi dal viadotto Magnan a Nizza, altro circa 100 metri. Si tratta di un centrocampista formatosi nel Caen. Utilizzato pochissimo la scorsa stagione, non ha ancora giocato in questa annata.

Si è fermato sulla corsia d’emergenza dell’autostrada A8, scrivono i media francesi, e minaccia il suicidio. Sul posto sono presenti i servizi di emergenza e la gendarmeria. E’ in corso un tentativo di dissuadere il ragazzo. Inizialmente ignote le cause che lo stanno portando a spingersi fino a questo gesto estremo. Ora pare invece sia tutto riconducibile a una delusione d’amore. Il Nizza ha inviato ha inviato uno psicologo sul posto. I giocatori (Khéphren Thuram in particolare) hanno cercato inutilmente di contattare la compagna del giocatore, attesa ora sul posto.