Balotelli: «Dovevo andare alla Juventus, ma con Raiola abbiamo fatto una scappata a Milano e alla fine sono andato al Milan»

L’ex attaccante di Inter, Milan e Nazionale fra le altre, Mario Balotelli, ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport e ha ripercorso la sua lunga carriera.

«Ho iniziato a giocare che avevo 3 anni. Giocavo al parco, in strada. A Palermo? Ero piccolo, sono tornato da più grande, ma i primi 3 anni li ho passati in ospedale. Ho iniziato a giocare a calcio più a Brescia. Enok? Con mio fratello giocavamo sempre, anche troppo. I nostri giocatori non sempre ci contenevano. Giocavamo più all’oratorio, ma anche per strada, a volte succedeva. Che bambino ero? Difficile, però buono. Se sono migliorato? Beh poi si matura».

Lumezzane e Barcellona

«Io mi ricordo che volevo provare ad andare all’estero e i miei fratelli mi avevano trovato questo contatto a Barcellona e ho fatto un mesetto lì a Barcellona. Il Lumezzane però chiedeva tanti soldi e io avevo 15 anni. Il Barcellona non era dell’idea di spendere così tanti soldi per un ragazzo così giovane e alla fine ho firmato con l’Inter. In quella squadra c’erano Bojan Krkic, Giovanni Dos Santos, Thiago Alcantara, ma quelli della prima squadra non li ho conosciuti»

«In teoria dovevo andare alla Juventus, ma con Mino Raiola abbiamo fatto una scappata a Milano e alla fine sono andato al Milan. Ma io lascio Manchester per tornare in Italia e vado a Torino per andare alla Juventus». Mario Balotelli parla di un retroscena di mercato il Festival dello Sport di Trento.

L’Inter

«Moratti mi ha aperto le porte di tutta la mia carriera. È stato una persona fondamentale per gli inizi della mia carriera. Oltre ad avermi dato un regalo di giocare all’Inter a quell’età che era stupendo, ma mi ha anche responsabilizzato perché dovevi fare risultati e a quell’età non era semplice. Quando Mancini mi voleva bene… (ride ndr.) No ma sto scherzando, penso mi voglia ancora bene».

Nel corso del suo intervento, SuperMario ha ricordato il triplete vinto con l’Inter: «Ti rimane dentro, sono esperienze che vorresti ripetere ogni giorno: un sogno. Però secondo me è l’Inghilterra ad avermi formato di più».

La crescita inglese e “wha always me”?