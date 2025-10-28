Anguissa: «Volevo regalare il premio come miglior giocatore del match a Milinkovic, ma mio figlio mi ammazza»

A Dazn: «Conte ha sempre voglia di vincere, ma a volte durante la partita dobbiamo essere tranquilli, per lui che sta lì fuori è difficile»

Il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, che ha messo a segno il gol vincente contro il Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn

Le parole di Anguissa

«Volevo regalare il premio di miglior giocatore del match a Milinkovic-Savic, ma mio figlio li ama e se non lo porto, mi ammazza! Ne sto vincendo tanti e ne sono felice»

Sei sottovalutato?

«Per me no»

Rapporto con Conte?

«Sappiamo che il mister è uno che ha sempre questa voglia e competitività, la cattiveria, siamo contenti di poter lavorare con lui ma a volte durante la partita dobbiamo essere anche tranquilli e gestire la partita perché non è facile. Capisco che lui è lì fuori ed è difficile, perché voleva vincere e per questo ci mette sempre pressione»

Una vittoria importante per confermarsi?

«Sì era importante vincere, a Lecce è sempre stata tosta e volevamo vincerlo: ci siamo riusciti e siamo contenti. Ragioniamo partita dopo partita e l’unica cosa che dobbiamo fare è vincere sempre. Tre punti importanti oggi come quelli contro l’Inter, dobbiamo continuare così».