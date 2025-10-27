Anguissa non soddisfatto economicamente dal rinnovo (unilaterale) esercitato dal Napoli: Galatasaray e Fenerbache in pressing

Era dato per partente in estate, e alla fine è rimasto a Napoli confermandosi un “fedelissimo” di mister Conte e uno degli uomini più decisivi per la squadra azzurra. Ma il futuro di Frank Zambo Anguissa – 11 partite giocate tra Serie A e Champions, 3 gol e 1 assist – continua ad essere incerto. Anche perché il rinnovo col club partenopeo tarda ad arrivare (si parla di allungare la scadenza dal 2027 al 2028) e per il centrocampista camerunense non mancano di certo gli estimatori. Stando ad esempio a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il numero 99 sarebbe fortemente nel mirino di Galatasaray e Fenerbache.

Anguissa nel mirino di Fenerbache e Galatasaray

“Da tempo i vertici del Gala lo corteggiano, ma siamo entrati nella fase decisiva. Il suo contratto con la società di Aurelio De Laurentiis è agli sgoccioli, visto che quel rinnovo unilaterale sino al 2027 non soddisfa economicamente il giocatore. Per questo da mesi ormai va avanti un dialogo con evidenti buoni propositi delle parti, ma senza l’attesa stretta di mano. Tanto più che Antonio Conte considera Anguissa un punto fermo del suo progetto, un capitale incedibile. Con questi presupposti, dunque, il lieto fine appare ineluttabile: almeno questi sono gli auspici in casa azzurra. Invece ad Istanbul questa attesa prolungata carica di speranze i club più in vista. Significativo, infatti, l’ingresso in scena del Fenerbahce che si aggiunge alle mire dei vertici giallorossi, pronti a soddisfare le richieste del centrocampista”, scrive Gazzetta.