Anguissa-Napoli in arrivo la fumata bianca per il rinnovo (Romano)

Nonostante le offerte economiche importanti, il giocatore ha deciso di rimanere a Napoli. Il rinnovo è nella fase finale, tra lo scambio di documenti e la verifica di clausole e dettagli legali.

Anguissa rinnova finalmente con il Napoli? Se ne parlava da tempo e ora sta per diventare realtà: restano da definire solo gli ultimi dettagli.

Il rinnovo di Anguissa è ai dettagli

Fabrizio Romano ha raccontato sul suo canale YouTube:

«Vorrei partire dalla conferma di quanto vi avevo anticipato la scorsa settimana: il rinnovo di Frank Zambo Anguissa con il Napoli è imminente. Già settimana scorsa vi raccontavo come, nonostante i corteggiamenti estivi, la sua intenzione fosse quella di rimanere a Napoli. Ora il rinnovo è nella fase finale, tra scambio di documenti e verifica di clausole e dettagli legali, come spesso accade nei contratti del club.

Dopo l’ultima stagione vinta dal Napoli di Antonio Conte, Zambo Anguissa è stato cercato anche dall’Arabia e, in alternativa, dal Sunderland, che lo aveva considerato come opzione. Nonostante le offerte economiche importanti, la scelta del giocatore è stata chiara e decisa: restare a Napoli.

Zambo è sempre stato fondamentale per Conte, e lo sarà ancora di più in questa stagione, dove serviranno intensità e continuità, tra campionato e Champions League. Il rinnovo è quindi vicino e Zambo continuerà a essere una pedina chiave per il Napoli»

Il Napoli vuole trattare per il rinnovo di Anguissa fino al 2028 (Sky)

Come riportato da Sky Sport:

“Il Napoli ha esercitato il prolungamento automatico del rinnovo di Anguissa fino al 2027. Nonostante questo il club azzurro vuole comunque trattare per il rinnovo del centrocampista fino al 2028, così da sottolineare la sua importanza all’interno del progetto”.

Scriveva, invece, la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

“Frank Zambo Anguissa pochi mesi fa aveva comunicato al Napoli l’intenzione di cambiare aria. Una scelta di vita, non professionale. Una decisione che adesso potrebbe essere nuovamente capovolta, con la possibilità concreta di restare ancora a Napoli. A oggi non sono arrivate offerte importanti per lui. Il Chelsea ha fatto un sondaggio, il Monaco si è rifatto vivo, l’Arabia ha bussato nuovamente a suon di milioni alla sua porta. E anche il Fenerbahce sembrava pronto a trattare il suo acquisto. Ma Anguissa non ha preso accordi o contatti con nessuno”.