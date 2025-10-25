Anguissa: «Lavoriamo a tanti sistemi diversi in allenamento, la chiave è stata l’atteggiamento»

Frank Anguissa e Scott McTominay hanno parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli sull’Inter 3-1.

Le parole di Anguissa e McTominay

Frank, c’era da dare un segnale alla stagione:

«Non so se è un segnale, ma giochiamo partita dopo partita e l’obiettivo è sempre vincere. Farlo con una squadra così forte come l’Inter è tanto, l’abbiamo fatto con l’atteggiamento giusto».

Scott, l’ultima volta che avevi segnato al Maradona era contro il Cagliari l’anno scorso, segni solo gol decisivi:

«Serata grandiosa, c’era da dare una grande prestazione e reazione dopo la Champions».

Frank, col 4-3-3 il Napoli è tornato in comfort zone?

«Non lo so, non è il sistema che ha fatto la differenza ma l’atteggiamento. Abbiamo visto una squadra che voleva vincere, lavoriamo a tanti sistemi e alla fine decide il mister e noi facciamo ciò che dice lui».

Scott, un altro assist da Spinazzola:

«Ho avuto qualche difficoltà con le luci, ma il gol è venuto fuori bene e dobbiamo dare continuità».