Anguissa: «Lavoriamo a tanti sistemi diversi in allenamento, la chiave è stata l’atteggiamento»
McTominay: «C'era da dare una grande prestazione e reazione dopo la Champions. Ora dobbiamo dare continuità».
Frank Anguissa e Scott McTominay hanno parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli sull’Inter 3-1.
Le parole di Anguissa e McTominay
Frank, c’era da dare un segnale alla stagione:
«Non so se è un segnale, ma giochiamo partita dopo partita e l’obiettivo è sempre vincere. Farlo con una squadra così forte come l’Inter è tanto, l’abbiamo fatto con l’atteggiamento giusto».
Scott, l’ultima volta che avevi segnato al Maradona era contro il Cagliari l’anno scorso, segni solo gol decisivi:
«Serata grandiosa, c’era da dare una grande prestazione e reazione dopo la Champions».
Frank, col 4-3-3 il Napoli è tornato in comfort zone?
«Non lo so, non è il sistema che ha fatto la differenza ma l’atteggiamento. Abbiamo visto una squadra che voleva vincere, lavoriamo a tanti sistemi e alla fine decide il mister e noi facciamo ciò che dice lui».
Scott, un altro assist da Spinazzola:
«Ho avuto qualche difficoltà con le luci, ma il gol è venuto fuori bene e dobbiamo dare continuità».