Amorim poteva far diventare Hojlund il nuovo Gyokeres, ma resterà l’ennesimo rimpianto dello United (Daily Mail)

Come Rashford e Garnacho. E' una situazione imbarazzante: lo United non sembra progredire e i tifosi sono irritati nel veder brillare i loro ex giocatori in Champions.

Rasmus Hojlund è solo uno dei tanti ex Manchester United che sta brillando altrove. Al Napoli, ha segnato al debutto contro la Fiorentina e una doppietta in Champions League mercoledì contro lo Sporting Lisbona. Intanto, la squadra di Ruben Amorim sembra sempre di più sprofondare nel baratro.

Hojlund si unisce al gruppo degli ex United che stanno rinascendo lontani dall’Old Trafford

Il Daily Mail scrive nell’edizione odierna:

Dopo Marcus Rashford che ha segnato una doppietta al suo debutto in Champions League contro il Newcastle il mese scorso, a Ruben Amorim è stato chiesto delle prestazioni dei suoi ex del Manchester United: «Anche Rasmus (Hojlund) ha segnato con il Napoli, quindi sono davvero felice per lui». Nel deviare la domanda su Rashford, Amorim ha fatto luce sul promettente inizio di Rasmus Hojlund in Italia e su un altro dei suoi ex giocatori che sembra essere rinato lontano dalla pentola a pressione dell’Old Trafford. Appena 24 ore dopo l’assist di Garnacho col Chelsea che ha portato all’autogol del Benfica, Hojlund ha colpito due volte nella vittoria del Napoli sullo Sporting Lisbona giocando al fianco di Scott McTominay, che in Italia sta andando forte da quando ha lasciato lo United due mesi prima che arrivasse Amorim.

Hojlund e il resto dei membri del cosiddetto “artificiere” di Amorim sembrano andare molto bene in questo inizio di stagione. E’ una situazione imbarazzante; i giocatori che Amorim ha tagliato fuori dallo United stanno godendo di una rinascita altrove, mentre i Red Devils sembrano non dare molti segnali di progresso. E i tifosi dello United cominciano ad essere irritati nel guardare, seduti sul divano di casa, i loro ex giocatori esibirsi sul palcoscenico europeo più importante. Il centravanti danese non stava segnando abbastanza gol, anche se i punti interrogativi sul rendimento della squadra che era intorno a lui ormai sono molti. Ma Amorim non poteva rendere Hojlund il nuovo Gyokeres? Hojlund sapeva che la sua avventura allo United sarebbe finita quando il club ha preso Sesko, che però non sembra valere ancora quegli 80 milioni di euro circa spesi.