Alonso perdona Vinicius dopo la reazione nel Clasico: «Mercoledì abbiamo avuto un incontro con tutti e la questione è chiusa»

Il tecnico dei Blancos aggiunge: «Per me, la questione è risolta perché ha dimostrato onestà e ha parlato con il cuore. Non ci saranno punizioni»

In conferenza stampa per presentare la sfida contro il Valencia, Xabi Alonso ha affrontato la questione Vinicius, spiegando che l’attaccante si è scusato durante un incontro con la squadra e che la vicenda è ormai chiusa.

Le parole di Alonso

Vinicius si è scusato con te?

«Mercoledì abbiamo avuto un incontro con tutti e Vinicius è stato impeccabile. Parlava sinceramente, con il cuore, ed era molto rispettoso. Per me, la questione è risolta. Ha dimostrato onestà, ha parlato con il cuore. La cosa più importante è quello che ha detto e sono rimasto molto soddisfatto. Da mercoledì la questione è chiusa».

Non ci sarà alcuna punizione per Vinicius?

«No, nessuna ritorsione».

Leggi anche: Vinicius arrabbiato dopo il cambio: «Lascio la squadra, me ne vado!», con Xabi Alonso non c’è feeling (As)

Su As:

“È stata una domenica felice per il Real Madrid, ma una felicità incompleta. Della vittoria contro il Barcellona sono rimaste delle ferite, come il rapporto tra Xabi Alonso e Vinicius. Si intuiva già che non c’era un rapporto idilliaco, a causa di eventi precedenti, ma in questo caso la distanza tra allenatore e giocatore era perfettamente evidente ed è stata trasmessa a circa 650 milioni di spettatori in tutto il mondo. Quello che è successo durante il cambio ha un prima e un dopo: il brasiliano si è lamentato verbalmente quando è stato sostituito, evitando anche di dare la mano all’allenatore, che non l’ha salutato. Pochi minuti dopo è tornato in panchina, ha salutato i compagni e si è fermato accanto a Lunin, confidandogli qualcosa nell’orecchio, probabilmente legato al cambio. Questo non è un evento isolato. Piove sul bagnato, visto che Vinicius sta vedendo che Xabi Alonso si comporta in maniera fredda con lui, una freddezza che con Ancelotti non aveva sperimentato. Per il momento, il brasiliano non è più intoccabile; ha giocato 90 minuti solo in tre partite su dieci”.