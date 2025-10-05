Allegri: «L’esultanza di Modric col Napoli andrebbe fatta a vedere per capire la passione per questo sport»

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è stato intervistato da Dazn a poche ore dal big match con la Juventus, la sua ex squadra. Tra i tanti temi analizzati, l’allenatore rossonero ha esaltato Luka Modric, ancora protagonista nonostante i suoi 40 anni.

Sull’esultanza di Modric dopo Milan-Napoli?

«Sì, è una scena che ho visto più volte dopo la partita perché un gesto così ti fa capire tutta la passione e importanza di questo sport. Luka ha passione, ama il calcio altrimenti non si spiega quello che ha fatto in Milan-Napoli. Uno come lui ha vinto tantissimo, ha vinto il Pallone d’oro, e alla fine della partita si inginocchia in mezzo al campo. Questo è un esempio per tutti quelli che giocano a calcio».

Diviso tra Torino e Milano: «Diciamo che, a parte ho mio figlio, ormai sono 15 anni che Milano e Torino mi hanno adottato, sono molto contento ma non scordiamoci che la mia città di base rimane Livorno».

Sulla partita:«Bisogna essere molto bravi a fare una partita ordinata, tecnicamente pulita, contro una squadra che ha ottime qualità tecniche e fisiche, Tudor dà alle sue squadre una precisa identità, sono molto aggressivi, è una squadra che ha fatto sempre goal. Chi mi aspetto in attacco? Ha tre centravanti molto bravi, Vlahovic, Openda e David».

Quota scudetto e Champions «Per lo scudetto secondo me da 86 a 90 punti».

Quanti gol subiti? «Se subiamo da 25 a 30 goal sicuramente saremo nelle prime due posizioni, sopra i 35 rischi di rimanere fuori dai primi quattro posti, questo dice il campionato italiano».