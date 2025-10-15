Alcaraz: «Il più delle volte, non sono a conoscenza del montepremi in palio nei tornei»

Alla vigilia del "Six Kings Slam", torneo di esibizione che garantisce 6 milioni di dollari al vincitore: «Allo Us Open lo sapevo, però, perché ha rappresentato un importo record nella storia. Lì ho capito che tornare al primo posto dipendeva da me»

In vista del Six Kings Slam in Arabia Saudita (Ryadh), Carlos Alcaraz ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Marca. Durante la chiacchierata, si è anche soffermato sul tema montepremi.

Le parole di Alcaraz

Come ti senti alla caviglia sinistra? Ti fa ancora male?

«La caviglia sta bene, recuperando entro limiti ragionevoli. È stata una distorsione di secondo grado e, senza molto riposo, ci vuole sempre un po’ più di tempo per recuperare. Potrei ancora giocare, non con fastidio, ma con un po’ di dubbi. Quei dubbi ci mettono sempre un po’ a svanire, ma la verità è che stiamo facendo un buon lavoro. La mia caviglia sta reggendo».

Giocherai con una fasciatura?

«Sì, giocherò con una benda. Non mi sento completamente sicuro di affrontare partite impegnative senza una benda».

Potresti giocare la finale con Jannik Sinner. Non sarebbe una partita ufficiale, ma sarebbe importante a livello mentale, vista la rivalità che c’è tra voi due?

«Chissà. Lui deve vincere due partite e io una. Spero che ci incontreremo in finale. Non è un torneo ufficiale, ma lo giochiamo come se lo fosse. Mentalmente, vincere qui può avere un impatto».

Si parla molto del montepremi (sei milioni di dollari per il campione). Sei consapevole di quanto guadagni nei tornei?

«Il più delle volte, non sono a conoscenza dell’ammontare del montepremi in palio. Anche se, ad esempio, allo Us Open lo sapecvo perché ha rappresentato un importo record nella storia».

Vincere le Atp Finals di Torino merita un tatuaggio?

«Dovrei pensarci perché non è nei miei piani. Preferirei farmi un tatuaggio se vincessi la Coppa Davis piuttosto che se vincessi il Masters».

Stai vivendo una serie di grandi vittorie e stai giocando bene. Pensi che questo possa essere l’anno giusto per vincere il titolo?

«Ogni momento è diverso. Quando dai qualcosa per scontato, quando riponi così tante aspettative su qualcosa, tutto diventa molto peggio dopo. Preferisco prenderla con calma, preferisco prenderla settimana per settimana e cercare di prepararmi al meglio possibile. Ovviamente, non posso illudermi perché sono ben preparato e la fiducia c’è. Sono fiducioso che giocherò un buon tennis a Torino».

Ho letto che lancerai la tua linea personalizzata Nike al Masters. È corretto?

«Non è vero. Non so perché sia ​​uscito. È vero che ci stiamo lavorando, questo posso dirlo. Stiamo lavorando al logo, ma non uscirà a Torino. Lo stiamo ancora perfezionando».

Ad aprile mi hai detto di aver “toccato il fondo” a Miami. Come ti riprendi dopo 10 finali consecutive?

«Alla fine, le persone intorno a te sono le più importanti. Sono loro che ti aiutano sempre. Impari a conoscere te stesso per capire di cosa hai bisogno; prendi ciò che è veramente importante, ti concentri su di esso e segui quella strada. Le persone intorno a te, quelle che ti aiutano quando le cose non vanno bene, sono quelle che ti dicono dove andare. Questo è ciò che mi ha aiutato ad arrivare dove sono dopo Miami».

Alla prima edizione del Six Kings Slam, a Rafael Nadal è stata regalata una racchetta d’oro a grandezza naturale per la sua carriera. Le piacerebbe riceverne un’altra come questa?

«Rafa se lo meritava. Vediamo se un giorno me lo daranno. Ovviamente, mi piacerebbe perché è un bel ricordo, un bel regalo. Se lo meritava, e io al momento no. Vedremo tra un paio d’anni. Ma possedere quella racchetta è qualcosa che pochissimi possono permettersi».

Qualora vincessi il prossimo Australian Open diventeresti il più giovane a completare il Grande Slam. Hai segnato in rosso le date del torneo?

«Sì, ce l’ho in mente perché l’Australia è sempre uno dei miei obiettivi all’inizio di ogni anno. Ho sempre giocato un buon tennis a Melbourne, ma ho faticato ad arrivare in finale. Quest’anno mi preparerò al meglio per superare almeno i quarti di finale».

Quali sono i tuoi piani per l’inizio del 2026? Giocherai a qualcosa prima degli Australian Open?

«Non in linea di principio. Starò a casa a prepararmi, farò una buona preseason, e poi andrò direttamente lì. Questo è il piano per ora, ma sai, nel tennis tutto può cambiare».

Hai vinto sei titoli del Grande Slam a 22 anni, più di quelli vinti da Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer alla tua età. La tua media è di oltre 20.

«Se guardiamo ai prossimi 10 anni, è un po’ azzardato, a dire il vero, sì. Non do nulla per scontato perché ogni anno è diverso. I giocatori avanzano, emergono nuovi giocatori, ed è più complicato. Spero che continui a questo ritmo, ma nel tennis devi dare il massimo ogni stagione, e questa è la parte più difficile».

All’inizio del 2025 hai detto che ti uccideva ogni volta che ti veniva ricordata la possibilità di riconquistare il primo posto in classifica sfruttando la squalifica di Sinner. La chiave per tornare al primo posto in classifica è stata non pensarci?

«Credo di sì. Alla fine, fino agli Us Open, non pensavo davvero di riuscire a riconquistare il primo posto. Era un obiettivo, ma sembrava molto lontano. Non mi stavo distruggendo né ero ansioso di raggiungerlo. Settimana dopo settimana, facevo la mia parte per continuare ad andare avanti e avvicinarmi ai punti di Jannik. Agli Us Open, ho capito che tornare al primo posto dipendeva da me. Non ho cercato di mettermi addosso quella pressione. Ho giocato il mio buon tennis finché finalmente ci sono riuscito. È qualcosa che ho ottenuto con il lavoro quotidiano e settimanale, senza averne il desiderio».