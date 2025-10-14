Sinner a Riad per l’esibizione da 6 milioni di dollari, ora sta una favola: «Dopo due giorni di pausa, mi sento davvero bene»

Jannik Sinner si trova ora a Riad. È pronto a ripartire dal Six Kings Slam, torneo di esibizione che il numero 2 del mondo aveva vinto nella scorsa stagione. I partecipanti sono sei: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas. Alcaraz e Djokovic partono direttamente dalle semifinali. Sinner sfiderà Tsitsipas domani alle 18:30.

Non è un torneo, è un’esibizione. Ma un’esibizione milionaria. Chi la vince, si porta a casa sei milioni di dollari. Ciascun partecipante si accontenterà di 1,5 milioni di dollari. Il montepremi totale è di 13,5 milioni di dollari. Non a caso, nessuno è più stanco. Nessuno si lamenta delle condizioni in cui sono costretti a giocare.

Forte anche di questo piatto, rassicura i tifosi, le sue parole alla vigilia della partita di domani: «Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei a Vienna, Parigi e Torino. Speriamo di finire per bene l’anno».