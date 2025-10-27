Addio Boxing day in Premier, il 26 dicembre si giocherà solo una partita (Times)

L’espansione delle coppe europee, i contratti tv e la nuova formula della FA Cup obbligano la Premier League a distribuire le gare tra il 27 e il 28 dicembre.

Addio Boxing Day, addio rito collettivo del calcio inglese di andare allo stadio il giorno di Santo Stefano almeno per il 2025 in Prfemier League. L’espansione delle coppe europee, i contratti tv e la nuova formula della FA Cup obbligano la Premier League a distribuire le gare tra il 27 e il 28 dicembre. Non è ancora deciso quale match si giocherà il 26. Nel 2026, con il Boxing Day di sabato, si tornerà alla normalità. EFL e National League invece manterranno le partite il giorno di Santo Stefano. Ne parla il Times

I contratti tv costringono a spalmare il calendario della Premier

Nel 1993, quando il Boxing Day cadde di domenica, si disputarono solo tre partite di massima serie. Nel 1981 furono appena due, il numero più basso dal dopoguerra. Ma l’ultima volta che il 26 dicembre cadde di venerdì, nel 2014, si giocarono tutti e dieci gli incontri di Premier League in quella stessa giornata. Di norma, club ed emittenti televisive ricevono comunicazione delle date ufficiali con almeno sei settimane di anticipo. Finora sono stati confermati i turni fino al 20 dicembre. Tuttavia, la questione — potenzialmente divisiva — è ancora oggetto di discussione, e non è stato ancora deciso quale partita si disputerà il giorno di Santo Stefano.

Nel 2026, quando il Boxing Day cadrà di sabato, la Premier League prevede un ritorno alla normalità. Quest’anno, invece, la giornata sarà trattata come un weekend ordinario, con la maggior parte delle partite tra sabato e domenica e l’ultima delle dieci fissata per il lunedì.

La Efl (English Football League) e la National League resteranno fedeli alla tradizione: tutte le loro gare si giocheranno il 26 dicembre, seguite da un nuovo turno il lunedì 29 dicembre. La maggior parte dei club di Premier League tornerà poi in campo per un’altra serie di incontri da martedì 30 dicembre.