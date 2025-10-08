Gerrard e la generazione d’oro dell’Inghilterra: «Eravamo perdenti egocentrici»

La generazione d’oro dell’Inghilterra non ha saputo valorizzare il proprio potenziale perché era composta da “perdenti egocentrici” che hanno alimentato un ambiente poco amichevole e non sono riusciti a collaborare, ha detto l’ex centrocampista del Liverpool Steven Gerrard secondo quanto riporta la Reuters. Negli anni 2000, da quella squadra inglese che includeva nomi come Gerrard, David Beckham, Paul Scholes, Rio Ferdinand e Frank Lampard ci si aspettava molto, ma la Nazionale non è mai andata oltre i quarti di finale in un torneo maggiore.

Gerrard: «Non siamo mai stati una squadra»

«Penso che fossimo tutti perdenti egocentrici. Adesso guardo la TV e vedo Jamie Carragher seduto accanto a Paul Scholes in un dibattito da tifosi e sembrano amici da vent’anni», ha detto Gerrard in un podcast con Ferdinand. «Perché tutti siamo abbastanza maturi adesso, in fasi della vita in cui siamo più vicini e più connessi? Perché non potevamo connetterci come compagni di squadra dell’Inghilterra in quegli anni? Secondo me dipendeva dalla cultura all’interno dell’Inghilterra: non eravamo mai connessi. Troppe stanze individuali. Non eravamo amichevoli né connessi. Non eravamo una squadra. In nessun momento siamo diventati davvero una squadra forte e compatta.» Gerrard ha aggiunto che odiava essere nel ritiro della Nazionale, dicendo: «Amavo giocare per l’Inghilterra. Davvero orgoglioso. Mi piacevano gli allenamenti, ma erano 90 minuti al giorno. E poi ero da solo a Londra o in Romania o ovunque.»

Oggi è vicino ai Rangers

Gerrard, che si è ritirato dal calcio internazionale nel 2014, è diventato allenatore. Ha guidato i Rangers tra il 2018 e il 2021, portando il club a vincere il titolo della Scottish Premiership nella stagione 2020-21. Successivamente ha avuto esperienze meno fortunate con l’Aston Villa in Premier League e con l’Al-Ettifaq in Arabia Saudita, ma secondo quanto riportato sarebbe vicino a fare ritorno ai Rangers, dopo che Russell Martin è stato esonerato domenica. «Una parte di me sente ancora che c’è un po’ di “unfinished business” nel voler affrontare un’altra paio di sfide entusiasmanti», ha detto Gerrard del suo percorso da allenatore. «Ma voglio un certo tipo di sfida. Se, in un mondo ideale, queste diventassero disponibili, ci salterei subito. Se non lo fossero, non tornerei.»