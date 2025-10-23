Adani: «Conte ha una comunicazione molto da spogliatoio, ha fatto bene a dire certe cose»

Le parole di Antonio Conte nel post partita di Psv Eindhoven–Napoli hanno fatto discutere, forse anche più del risultato. Nel corso di Viva el Futbol, Lele Adani ha commentato

«Conte ha una comunicazione molto da spogliatoio. Ognuno ha il suo modo di comunicare. Per me ha una comunicazione, dentro certi parametri, che è molto da spogliatoio.

Ti fa capire quello che poi dirà. Fuori dice ‘Pedalare, umili’, e poi va a dire anche così con altri termini. Lui riconduce tutto al lavoro settimanale. La conferenza post Psv Eindhoven fa parte del lavoro. Io non dico che bisogna essere per forza d’accordo, però se tu entri nell’ottica che la sconfitta è formativa, se pesante lo è ancora di più, io dico che ha fatto bene a dire certe cose. Dal mio punto di vista il presidente, anche nella sconfitta, deve essere contento di avere uno sempre così centrato sul lavoro».

