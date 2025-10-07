Abodi: «Milan-Como in Australia è un’occasione unica per internazionalizzare il calcio italiano» (Ansa)
«Chiediamo un piccolo sacrificio ai tifosi, sperando che comprendano la scelta e che questa porti i risultati sperati»
Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha espresso il suo parere sulla possibilità che la partita Milan-Como si giochi a Perth, dopo che ieri la Uefa ha dato il via libera all’evento. Lo riporta Ansa:
«Milan-Como in Australia probabilmente è la soluzione più conveniente per le società. Credo che sia una buona occasione di promozione del calcio italiano, del campionato che ha bisogno di internazionalizzarsi molto di più».
Abodi su Milan-Como in Australia
Continua il ministro:
«Se guardiamo i fatturati, il mondo vale un quarto dell’Italia e c’è qualcosa che non torna nei numeri, quindi da questo punto di vista è una buona occasione dettata peraltro da una emergenza – aggiunge Abodi, a margine del sopralluogo ai padiglioni di FieraMilano, a Rho, che ospiteranno la pista di speed skating e hockey maschile e femminile per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Tendenzialmente è un’occasione non ripetibile per via ordinaria. Resta il fatto che il calcio è per i tifosi, si sta chiedendo ai tifosi del Milan e ai tifosi del Como di fare un piccolo sacrificio: comprendo l’amarezza, spero che si comprenda comunque le ragioni per le quali si è fatta questa scelta dall’altra parte del mondo, quindi un po’ lontana. Mi auguro che almeno produca gli effetti sperati».
“L’operazione avrà anche un valore economico, che si attesterà intorno ai 12 milioni di euro complessivi, la cifra investita dall’Australia per ospitare l’evento. Da questo totale andranno dedotti i costi per l’organizzazione del match, a carico della Lega Serie A”.
“Scorporando questi costi, rimarranno tra gli 8 e i 9 milioni di euro da distribuire alle due società coinvolte e agli altri club di Serie A. Il Milan incasserà la fetta maggiore, essendo formalmente la squadra di casa, mentre il Como incasserà una quota più bassa per la partecipazione”.
