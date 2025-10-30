Abodi: «Milan-Como a Perth? Non c’è rispetto nei confronti dei tifosi»
Il ministro aggiunge: «Mi auguro che ci sia la sensibilità per ridurre l’impatto di questa scelta, offrendo a tutti la possibilità di vivere lo spettacolo»
Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, ha commentato la possibilità che Milan-Como si giochi a Perth, in Australia.
Le parole di Abodi
«Ognuno è libero di esprimere la propria opinione — ha spiegato a margine del Premio De Sanctis —, ma la decisione rientra nelle competenze della Lega di Serie A. Bisogna però saper cogliere gli aspetti positivi».
Poi la precisazione:
«È vero, manca rispetto nei confronti dei tifosi: il calcio ha senso quando c’è il proprio pubblico. Qui si chiede un sacrificio enorme, non solo economico, e credo che il malumore derivi dal sentirsi esclusi».
Abodi ha infine aggiunto:
«Resta comunque un evento eccezionale, in un momento altrettanto particolare. Mi auguro che ci sia la sensibilità per ridurre l’impatto di questa scelta, offrendo a tutti la possibilità di vivere lo spettacolo».
Abodi: «Pirateria? Anche mio figlio ha sbagliato, ma gli ho spiegato che è un reato»
A Sky Tg24 Live:
«È successo anche a mio figlio di incappare in questo errore – gli ho spiegato che non è una bravata, ma un reato. Purtroppo oggi manca ancora la piena consapevolezza delle conseguenze. Così si danneggia anche lo sport. Dobbiamo avere la consapevolezza che acquistare un biglietto illegalmente o ricorrere alla pirateria significa dare un aiuto all’economia criminale. Chi lo fa diventa complice di un reato».