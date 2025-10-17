Abodi: «Pirateria? Anche mio figlio ha sbagliato, ma gli ho spiegato che è un reato»

Una battaglia a cui il ministro Abodi è molto legato, quella relativa al contrasto alla pirateria digitale. Il famoso pezzotto è ormai dilagato da anni e i danni che produce all’economia sportiva sono ingenti. A ricordarlo, il Ministro dello Sport, intervenuto a Sky Tg24 Live in occasione della presentazione della quarta edizione di Sky Up The Edit, il progetto didattico rivolto agli studenti tra gli 8 e i 18 anni.

Le parole di Abodi

«Dobbiamo avere la consapevolezza che acquistare un biglietto illegalmente o ricorrere alla pirateria significa dare un aiuto all’economia criminale. Chi lo fa diventa complice di un reato».

Abodi ha poi raccontato un episodio personale, per sottolineare quanto il fenomeno sia diffuso anche tra i più giovani:

«È successo anche a mio figlio di incappare in questo errore – gli ho spiegato che non è una bravata, ma un reato. Purtroppo oggi manca ancora la piena consapevolezza delle conseguenze. Così si danneggia anche lo sport».

Dunque, l’episodio ci fa comprendere come i rischi relativi alla pirateria possano colpire anche nei luoghi più inaspettati. Se la lotta a questo tipo di reato è sacrosanta, allo stesso tempo è sacrosanto che i provider di servizi televisivi (soprattutto calcistici) adottino standard qualitativi in grado di soddisfare le richieste degli utenti. Anche questo sarebbe un segnale importante.