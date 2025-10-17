Abete esalta De Laurentiis: «Ha coniugato una corretta gestione ed anche i risultati sportivi»

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

«La formazione in generale e per gli arbitri è fondamentale, non c’è solo un problema della formazione tecnica, per il mondo arbitrale e per la lega nazionale dilettanti. Bisogna andare al Mondiale, c’è una tradizione da difendere ed una passione sportiva da alimentare. La Nazionale ha fatto sempre meglio al Mondiale che agli Europei. Ultimamente il trend si è invertito. C’è un ricambio dal punto di vista tecnico, i nostri calciatori nel 2006 avevano un livello tecnico elevato. Quando Lippi vinse il Mondiale aveva a disposizione il 66% dei calciatori italiani nel nostro campionato, adesso la percentuale è nettamente scesa».

Su De Laurentiis: «De Laurentiis ha coniugato una corretta gestione ed anche i risultati sportivi. Una capacità dirigenziale e manageriale attraverso i risultati, bisogna prendere delle decisioni anche impopolari».

Leggi anche: Abete su Euro 2032: «Uefa interessata. Serve impegno sugli stadi»

Sugli Europei 2032: «Abbiamo il commissario per gli stadi nominato dal governo. I nostri stadi rinnovati sono stati fatti dove c’erano i vecchi impianti. Dovevamo farli per forza insieme alla Turchia perché altrimenti non avremmo mai avuto l’assegnazione perché per la Uefa contano gli Stadi pronti e noi non li avevamo»