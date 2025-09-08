A Sportmediaset: «Chi è favorito tra Napoli e Inter? Si vedrà. Noi siamo forti, abbiamo tantissima qualità. Siamo carichi per vincere contro la Juve».

Dal ritiro della Nazionale polacca, l’ex Napoli Piotr Zielinski ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset in cui ha parlato della seconda stagione appena cominciata con l’Inter.

Zielinski: «Quest’anno voglio far vedere all’Inter il mio prime, puntiamo in alto in tutte le competizioni»

Gli infortuni:

«Sono partito subito con piccoli infortuni che non mi hanno mai permesso di essere al top, poi ne è arrivato uno quando stavo prendendo la fiducia giusta e trovando continuità. Purtroppo gli infortuni hanno lasciato il segno nella mia prima stagione all’Inter, ma è andata bene e sono contento. Quest’anno voglio dimostrare di essere un giocatore da Inter, con qualità e potrò dare tanto alla squadra. Voglio rimanere, voglio dare il massimo, voglio fare vedere ai tifosi lo Zielinski prime».

Sul match tra Inter e Juventus che si terrà dopo la sosta:

«Sarà una partita difficilissima, però abbiamo tutte le qualità per fare bene, saremo carichi per portare tre punti a Milano».

Le nuove tattiche di Chivu:

«Io sono disposto a tutto, posso giocare ovunque a centrocampo, dove mi metterà il mister darò il massimo e quindi in base al modulo penso mi troverò bene comunque».

La finale di Champions persa 5-0 contro il Psg:

«Nessuno strascico, è il passato. Siamo partiti bene, poi siamo scivolati con l’Udinese, ma ci sono tantissime partite da giocare e tantissimi punti a disposizione».

Gli obiettivi stagionali:

«L’Inter deve puntare sempre in alto in tutte le competizioni e cercare di vincere».

Chi è favorito tra Napoli e Inter:

«Si vedrà. Noi siamo forti, abbiamo tantissima qualità, cercheremo di arrivare alla fine della stagione in cima».