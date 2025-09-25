Villarreal-Barcellona a Miami, i tifosi non ci stanno: scoppia la protesta (Le Parisien)
Uefa e Fifa non si sono ancora espresse. I tifosi sperano che il loro malcontento possa far pendere la bilancia per il no. Anche il sindacato dei calciatori spagnoli si era opposto. Per Milan-Como di Serie A tutto tace, tifosi e giocatori compresi
Villarreal-Barcellona a Miami, i tifosi spagnoli protestano
Le Parisien chiarisce la posizione dei tifosi iberici:
“Di fronte a questa assurdità, i tifosi del Villarreal e del Barcellona dicono di no. Giovedì scorso, gruppi di tifosi di entrambi i club hanno protestato contro la proposta di spostare la partita a Miami. Mentre la Federcalcio spagnola ha approvato lo svolgimento della gara – valida per la 17a giornata della Liga – in Florida il 20 dicembre, il sindacato dei calciatori spagnoli e i capitani della Liga si erano già opposti a fine agosto”.
I tifosi hanno espresso il loro malcontento, attraverso una nota firmata in maniera congiunta da ben 18 fan club delle due squadre. Questo il contenuto: “«Esprimiamo totale opposizione all’idea che una partita del campionato nazionale venga spostata oltreoceano per sole ragioni finanziarie. Privando così i tifosi dell’opportunità di tifare per le squadre»“. Anche se il presidente del Villarreal ha promesso di pagare la trasferta ai tifosi.
