Villarreal-Barcellona a Miami, i tifosi non ci stanno: scoppia la protesta (Le Parisien)

Uefa e Fifa non si sono ancora espresse. I tifosi sperano che il loro malcontento possa far pendere la bilancia per il no. Anche il sindacato dei calciatori spagnoli si era opposto. Per Milan-Como di Serie A tutto tace, tifosi e giocatori compresi

Tifosi Villarreal barcellona

Db Torino 16/03/2022 - Champions League / Juventus-Villarreal / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: tifosi Villarreal

Partite di campionato da disputare all’estero. Questa è la nuova frontiera che i vertici del calcio hanno pensato. Se in Italia il progetto è di esportare in Australia Milan-Como del prossimo febbraio, per la Spagna la partita individuata da far giocare lontano dal paese iberico è Villarreal-Barcellona in programma a dicembre. La Liga ha già approvato il progetto, proprio come fatto dalla Lega Serie A. In attesa che si pronuncino Uefa e Fifa, però, i tifosi hanno preso posizione netta. Cosa non ancora avvenuta per i supporters italiani che per ora non hanno comunicato il loro pensiero.

Villarreal-Barcellona a Miami, i tifosi spagnoli protestano

Le Parisien chiarisce la posizione dei tifosi iberici:

“Di fronte a questa assurdità, i tifosi del Villarreal e del Barcellona dicono di no. Giovedì scorso, gruppi di tifosi di entrambi i club hanno protestato contro la proposta di spostare la partita a Miami. Mentre la Federcalcio spagnola ha approvato lo svolgimento della gara – valida per la 17a giornata della Liga – in Florida il 20 dicembre, il sindacato dei calciatori spagnoli e i capitani della Liga si erano già opposti a fine agosto”.

I tifosi hanno espresso il loro malcontento, attraverso una nota firmata in maniera congiunta da ben 18 fan club delle due squadre. Questo il contenuto: «Esprimiamo totale opposizione all’idea che una partita del campionato nazionale venga spostata oltreoceano per sole ragioni finanziarie. Privando così i tifosi dell’opportunità di tifare per le squadre»“. Anche se il presidente del Villarreal ha promesso di pagare la trasferta ai tifosi.

“«Non apprezziamo nemmeno l’idea di sentirci parte di un esperimento, il cui esito è imprevedibile e che potrebbe finire per trasformare irrevocabilmente le nostre competizioni. Distruggendo così il carattere sociale e comunitario che circonda le giornate di partita nei nostri stadi»”.

Uefa e Fifa non hanno ancora approvato il progetto. I club e i loro tifosi sperano che il malcontento espresso possa far pendere la bilancia verso il no.

