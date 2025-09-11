Milan-Como a Perth? Un giorno i club legati a un luogo saranno anacronistici (Guardian)

"Il calcio europeo è una sorta di circo itinerante venduto in kit: impacchettare la storia e l'autenticità del gioco e venderli a un pubblico globale occasionale"

Milan-Como a Perth? Villarreal-Barcellona a Miami? “E’ il futuro distopico e fungibile del calcio mai così vicino a diventare il suo presente distopico e fungibile”, per Jonathan Liew. L’editorialista del Guardian ha gioco facile a tendere il filo di una tendenza per ora arrestata, ma non si sa per quanto. Simonelli, il presidente della Serie A, è riuscito a dire che giocare quella partita di Serie A in Australia “è un esigenza, non un capriccio”.

“Una volta stabilito un precedente che consenta di disputare le partite dei campionati nazionali all’estero, la direzione del viaggio sarà irreversibile. Ciò che va in tournée, resta in tournée”, continua il Guardian.

Il presidente del Villarreal, Fernando Roig, “si è offerto di far volare gratuitamente gli abbonati a Miami. Un bel gesto, e molti tifosi del Villarreal potrebbero cogliere l’occasione per una vacanza insolita, se riuscissero anche a sostenere i costi dell’alloggio, il tempo libero dal lavoro e la laboriosa procedura per ottenere il visto per gli Stati Uniti. Ma ovviamente questa è solo la fase di prova gratuita dell’abbonamento, che punta a un’offensiva di charme. La Serie A ha parlato del “piccolo sacrificio” che i tifosi di Milan e Como dovranno fare in cambio di un “beneficio in termini di maggiore visibilità e popolarità a livello mondiale”. E francamente, non è forse per questo che abbiamo iniziato tutti a tifare per una squadra di calcio?”.

“Questo è il calcio europeo come una sorta di circo itinerante in kit: impacchettare la storia e l’autenticità del gioco del club e venderlo a un pubblico globale occasionale. Sentiremo molto negli anni a venire dire che i tifosi stranieri non sono meno meritevoli di un calcio di alto livello rispetto ai tifosi nati dietro l’angolo. E se questi nuovi tifosi avessero un reddito disponibile maggiore rispetto a quelli precedenti, beh, sarebbe uno scenario vantaggioso per tutti”.

“La Fifa è da tempo diventata un organizzatore di eventi di prima categoria che twerka per il miglior offerente. La grottesca Coppa del Mondo per Club è stata semplicemente la perfezione di un’idea in gestazione da tempo: passione e colore locali trasposti nello spazio neutrale più redditizio, e finanziati dal Fondo di Investimento Pubblico dell’Arabia Saudita”.

“Ma ovviamente niente di tutto questo accadrebbe se non ci fosse una reale domanda. Il mercato non può essere fermato dal volere ciò che vuole. Un numero crescente di proprietari di club proviene dagli Stati Uniti e sta diventando sempre più avido del modello americano in cui le franchigie possono essere trasferite a piacimento e lo spettacolo va ovunque si trovi un pubblico: un sistema in stile statunitense, senza alcuna delle protezioni tipiche degli Stati Uniti”.

“E in un certo senso, la spinta a spostare le partite nazionali all’estero è un sintomo, piuttosto che un catalizzatore, del profondo cambiamento all’interno del calcio, uno sport che si sta già sganciando dal suo spazio fisico, un prodotto di intrattenimento fluttuante nel cloud. Non è un caso che i dirigenti parlino sempre più spesso dei rivali naturali del calcio non come del basket o del cricket, ma di Disney o Minecraft. Forse un giorno l’idea che i club siano legati a una località sembrerà tanto pittorescamente anacronistica quanto l’idea che Deadpool e Wolverine abbiano partite in casa e in trasferta”.

“Con la giusta luce e la giusta angolazione della telecamera, un tifo a Singapore sembra praticamente uguale a un tifo a San Siro. Questo è il campionato di chiunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. E se non ti va, è probabile che ci sia qualcuno sul pianeta che prenderà volentieri il tuo posto”.