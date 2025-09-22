Vieri si sbilancia: «Niente contro Gilardino, ma il Napoli vince 2 o 3 a 0 contro il Pisa»

A Dazn l'ex bomber si sbilancia per la formazione di Conte e su Pellegrini: «Si vede che è innamorato della Roma e vuole restare e la società gli crea problemi»

Christian Vieri non ha dubbi: il Napoli non farà fatica a battere il Pisa. L’ex attaccante, intervenuto ai microfoni di Dazn, si è espresso in maniera chiara e decisa sulla prossima sfida di campionato degli azzurri, non nascondendo il suo ottimismo per il risultato finale. «Il Napoli sta molto bene», ha esordito Vieri, che si è poi sbilanciato sul pronostico. «Per me finisce 3-0 Napoli-Pisa! Anzi, quanti giorni ha avuto di riposo dopo il City? Ha fatto tre gare in nove giorni… Direi che vince due o tre a zero».

Una previsione, quella di Vieri, che non è passata inosservata, anche se l’ex bomber ha voluto subito stemperare i toni con un sorriso: «In maniera simpatica, niente contro il Pisa e Gilardino che sa che gli voglio bene! Sto scherzando ovviamente».

Poi ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini: «Questo giocatore vuole rimanere alla Roma, è innamorato della Roma e la società gli crea problemi. ma rinnovategli il contratto, vuole restare lì e di vede che è innamorato ogni volta che gioca»

Sulla partita dell’Inter

«L’Inter per me ha giocato una grande partita, ha dominato. Ma le gare devono essere chiuse prima: Martinez a circa 20′ dalla fine ha fatto una grande parata, sarebbe stato un peccato fosse finita in pareggio. Pio Esposito ha giocato una grandissima partita, simile a quella di Amsterdam»