Verstappen: «Spero di poter arrivare a 44 anni a competere come Alonso»

Al Mundo Deportivo: «Nella vita ho capito, grazie a mia figlia, che ci sono altre cose importanti oltre alla F1. Nel 2026 le macchine saranno più lente, ma spero possano restituire gare migliori».

Fresco vincitore del Gp di Monza, il pilota della Red Bull Max Verstappen ha rilasciato un’intervista al Mundo Deportivo.

Verstappen: «Nella vita ho capito, grazie a mia figlia, che ci sono altre cose importanti oltre alla Formula 1»

Prima di passare alla Formula 1, ha parlato innanzitutto del Barcellona, squadra di cui è tifoso:

«Avevo fiducia nel Barça di Flick. Ma a un certo punto ero anche un po’ preoccupato, perché in Spagna Barça e Real Madrid sono club fantastici e la concorrenza tra loro è sempre molto alta. Ma ero fiducioso. Mi piace lo stile di Flick. Sta andando bene finora. E’ molto offensivo. A volte rischia in difesa. Yamal Pallone d’oro? Quello che fa è impressionante per la sua età, incredibile. Vedremo. Onestamente, dopo i tempi di Messi e Cristiano Ronaldo, non c’è un vincitore chiaro; almeno per me, non c’è un giocatore in particolare che sia molto più avanti degli altri in questo momento. Forse alcuni di loro sono ancora troppo giovani. Ma sono sicuro che Lamine Yamal vincerà il Pallone d’Oro nei prossimi anni».

Sei un campione anche quando non vinci, massimizzando sempre il risultato e mettendo la macchina al di là di quello che dovrebbe essere. Non tutti i piloti sono così. Cosa ne pensa?

«Fernando Alonso, ad esempio, non ha una macchina con cui vincere il campionato, ma non si arrende mai. È sempre un combattente e questo è qualcosa che ammiro di lui. Ha 44 anni ed è ancora molto motivato. Spero di poter fare lo stesso per molto tempo. Sempre volendo di più, cercando sempre di ottenere il meglio da me stesso.»

Parlando di Fernando Alonso, pensi che ci potrebbe essere una battaglia per il titolo tra te e lui il prossimo anno?

«Magari. Lo spero! Lottare per un Mondiale contro Alonso sarebbe fantastico. Ho molto rispetto per Fernando, perché è un grande campione. Mi piacerebbe, ma in questo momento è molto difficile sapere come sarà la F1 nel 2026.»

Che sensazioni hai quando sei in una macchina della F1?

«Ogni volta è diverso. A volte sei più felice di altri. Dipende anche un po’ da quanto è buona la macchina. Ma sì, sono cresciuto correndo, guidando e questa è, ovviamente, la cosa migliore che possa capitarti nella tua carriera. È importante ricordare a volte cosa stai facendo in F1. Mi piacciono le auto che girano bene. Una macchina con sottosterzo è lenta. Per avere una macchina veloce, devi sempre essere reattivo all’anteriore».

Nel 2026 le auto saranno molto diverse…

«Saranno più lente, questo è sicuro. Avranno più potenza, ma meno carico aerodinamico. Penso che guidarle sarà molto diverso. Ma speriamo che questo nuovo regolamento e le nuove auto, alla fine, possano restituire alla F1 gare migliori.»

Di cosa hai più paura nella vita?

«Ho preoccupazioni legate alla famiglia, agli amici. Ci sono sempre cose che pensi di avere sotto controllo e poi succede qualcosa. Tipico della vita. Ma cerchi sempre di controllarle il più possibile.»

Le priorità sono cambiate dopo la nascita di tua figlia?

«Sì. Ho sempre saputo che volevo avere figli, quindi avere una figlia ora è fantastico. Probabilmente ti fa anche essere un po’ più calmo nella vita, responsabile e renderti conto che ci sono altre cose nella vita oltre alla Formula 1.»

Con 24 gare in calendario ti manca la famiglia?

«Quando viaggi per molto tempo, sì. Ci sono molte gare, quindi è importante passare del tempo con loro una volta tornati a casa».

Pensi che il titolo di F1 del 2024 sia il migliore dei 4 che hai raggiunto nella tua carriera perché lo hai conquistato senza avere la macchina migliore?

«Il 2024 è una stagione di cui sono molto orgoglioso, sicuramente, per come abbiamo gestito le cose e come abbiamo ottimizzato le prestazioni della vettura. Ma per me, ogni campionato ha un significato speciale, ovviamente.»

La Red Bull è la scuderia della sua vita. Qual era quella storia di quando ti hanno contattato da ragazzino e ti hanno detto: “Voglio darti una possibilità in Formula 1”?

«Avevamo già parlato con la Red Bull prima, anche quando ero ancora nel karting, perché mi hanno offerto la possibilità di essere nel team junior. Quindi sì, abbiamo avuto alcune conversazioni e poi, naturalmente, le cose sono andate molto velocemente in Formula 3. E, naturalmente, quando si è presentata l’opportunità, di essere in Formula 1… era il mio sogno. A quel tempo, avevo ancora 16 anni quando ho firmato il contratto con la Red Bull per passare alla F1. Normalmente a quell’età dovresti essere a scuola, giusto? All’epoca era una cosa pazzesca.»

Non eri preoccupato per il salto in F1?

«Ero molto giovane. All’epoca, non era qualcosa di cui ero davvero preoccupato. Pensavo “Ok, ora stiamo per iniziare e devo prepararmi. Vedremo cosa succederà”. In quel momento ero ancora abbastanza rilassato. Ma penso che sia anche un po’ la mia mentalità in generale. Non mi preoccupo o stresso per le cose. Le affronto e basta».

Molte persone dicono che sei il migliore di sempre. Cosa ne pensi?

«Sono contento di quello che ho fatto finora in questo sport. È stato più di quanto avrei mai potuto sognare, credo. E spero che questo non finisca qui. Ma sono già molto orgoglioso di quello che ho raggiunto.»

Il miglior pilota in qualifica:

«Ho sempre considerato Charles Leclerc un ottimo pilota in qualifica. Anche nel sorpasso è bravo».

Nell’intelligenza della carriera e la mentalità competitiva?

«Non voglio parlare di intelligenza ma di esperienza… quindi, sceglierei Fernando Alonso. Senza dubbio lui anche per la mentalità».