Vardy alla Cremonese, i tifosi hanno già il tatuaggio col suo volto e gli chiedono l’Europa (Guardian)

A Linate i tifosi lo hanno accolto col coro: “Portaci in Europa”. Per i bookmaker la Cremonese era già retrocessa, ora le cose possono cambiare

Jamie Vardy è un nuovo calciatore della Cremonese; fino a pochi anni fa sembrava impossibile un trasferimento del genere, eppure il giocatore 38enne ex Leicester ha accettato questa nuova sfida e ora i tifosi sognano in grande.

I tifosi della Cremonese sognano in grande con Vardy

Il Guardian scrive:

Jamie Vardy non aveva ancora raggiunto la sua nuova destinazione, ma già c’era un assaggio dell’attesa, una folla di tifosi cremonesi all’uscita dell’aeroporto di Milano Linate. Non importa il fatto che era quasi mezzanotte di domenica. Il giocatore ha firmato autografi, tra cui uno su un tatuaggio con il suo viso. Hanno cantato per lui il coro “portaci in Europa”. In un’estate dove stelle del calcio si sono trasferite inaspettatamente in Italia – da Kevin De Bruyne a Napoli, a Luka Modric al Milan – l’arrivo di Vardy alla Cremonese sembrava il più improbabile di tutti. Prima di cominciare il campionato, i bookmaker la davano già come retrocessa; ma in due partite ha collezionato 6 punti. Davide Nicola è considerato il grande esperto di salvezza della Serie A. Negli ultimi anni, ha guidato Crotone, Genoa, Torino, Salernitana ed Empoli per farle salvare. L’anno scorso ce l’ha fatta col Cagliari, portandolo addirittura 15esimo.

L’aspettativa è che Vardy sarà un titolare. Nonostante abbia compiuto 38 anni a gennaio, l’inglese ha segnato nove gol in Premier League la scorsa stagione. A Nicola piace che le sue squadre giochino basse, affidandosi al contropiede. L’arrivo dell’attaccante ha innalzato maggiormente l’entusiasmo che era già tanto dopo le due vittorie consecutive. In Italia, inoltre, in molti hanno festeggiato la vittoria della Premier del Leicester poiché c’era Claudio Ranieri. Ad un inglese simbolo di quel successo, ora i tifosi gli chiedono di riuscire a conquistare una qualificazione europea. Per ora, la Cremonese si appresta a vivere una stagione affascinante.