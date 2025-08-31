Vardy alla Cremonese firmerà un contratto annuale più opzione per il secondo (Di Marzio)

La leggenda del Leicester ha lasciato il club inglese quest'estate ed era svincolato. Atterrerà in Italia in serata.

Jamie Vardy sta per arrivare in Serie A. L’attaccante inglese classe 1987 è atteso in Italia questa sera per firmare un contratto, da svincolato, con la Cremonese neopromossa.

Vardy firmerà con la Cremonese

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

La Cremonese avrà il suo nuovo attaccante ed è un giocatore di tutto spessore. Il sogno diventa realtà: Jamie Vardy sarà un nuovo giocatore grigiorosso. Si concretizza, dunque, uno dei colpi più clamorosi di questo calciomercato estivo. Il leggendario attaccante inglese, che ha lasciato il “suo” Leicester al termine della stagione 2024/2025 di Premier League, è atteso in tarda serata in Italia. Rimasto svincolato, dunque, l’eroe indiscusso della cavalcata delle Foxes di Ranieri nel 2016 è pronto ad una nuova avventura: per lui contratto di un anno con opzione per il secondo.

Lo scorso anno 9 gol in Premier League in 35 partite, dove era tornato con il suo Leicester neopromosso.

Nel caso di Vardy, il claim della famosa bevanda sembra piuttosto azzeccato. L’energy drink gli ha messo letteralmente le ali. Dopo 12 minuti dall’intervallo “l’attaccante ha segnato un gol con un colpo di testa sul secondo palo. Sembra proprio che la Red Bull gli avesse messo le ali“.

Ma Vardy non è uno che si accontenta di poco. A 11 minuti dalla fine, l’allenatore Cooper lo ha richiamato in panchina. Mentre usciva dal campo “ha risposto alle urla dei tifosi in trasferta indicando lo stemma della Premier League che aveva sul braccio e alzando un dito. Poi ha fatto rapidamente il segno dello zero e ha fatto un gesto verso i tifosi del Tottenham per confrontare le vittorie dei due club nei campionati“. Ha ricordato agli ospiti la Premier vinta sotto la guida sapiente di Sir Claudio Ranieri nella stagione 2015/2016. “Vardy non aveva alcuna intenzione di lasciarglielo dimenticare“.

E per non farsi mancare nulla, si beccato anche con Cristian Romero. “Vardy ha affrontato il difensore del Tottenham Cristian Romero mentre usciva dal campo”. Al termine della partita sembrava piuttosto divertito: «Ti prendi un po’ di bastonate durante la partita, ma fa parte del calcio. Va bene finché posso prenderle e restituirle».