Un’amica di Davids ha impegnato la sua collezione d’arte. Lui l’ha scoperto da Instagram

La collezione d’arte moderna di Edgar Davids, del valore di 188.000 sterline (quasi 220.000 euro), è stata rubata e messa in pegno da un’amica fidata dell’ex calciatore della Juve che l’aveva ospitata nella sua villa. Lo racconta il Telegraph.

La donna, Nabila Habiby avrebbe preso 37 opere d’arte contemporanea e le avrebbe vendute a vari banchi dei pegni. Davids si era affidato a lei per prendersi cura dei suoi beni quando si è trasferito in un appartamento nel centro di Londra nel 2014. Credeva che la sua collezione d’arte fosse conservata in una struttura a Enfield, ma nel 2017 ha scoperto che molte delle opere erano state vendute all’asta.

Davids aveva acquistato la sua collezione d’arte da una galleria di New York tra il 2006 e il 2012. E’ venuto a conoscenza a conoscenza della cosa quando un acquirente a un’asta gli ha scritto un messaggio su Instagram per chiedergli la storia di un’opera d’arte che recava il suo nome sul retro.

Habiby si è dichiarata colpevole di due capi d’imputazione per frode, commessi nel 2014 e nel 2016, e il tribunale ha appreso che, oltre ad aver presumibilmente fregato Davids, aveva anche utilizzato i soldi di un altro amico per pagare l’affitto di una proprietà a Knightsbridge. La sentenza è stata rinviata a novembre.