Tudor: «Yildiz giocherà, non c’è nessuna stanchezza. La Champions è l’ideale per valorizzare il nostro attacco»

Come sta la squadra?

«La squadra sta molto bene, ha fatto una grande prestazione tre giorni fa contro l’Atalanta, seria e di livello. Domani si gioca la Champions, sono tutti vogliosi e sono motivati per fare una partita di alto livello».

Come sta Yildiz?

«Yildiz gioca, non c’è nessuna stanchezza. Contro l’Atalanta la squadra ha corso per 122 km, si è corso su alti livelli».

Come stanno Bremer e Thuram?

«Hanno dei problemini che non permettono loro di giocare, ma dovrebbero farcela per il match contro il Milan».

Sull’alternanza in attacco…

«Per tutti i giocatori la Champions è un terreno ideale, vogliono giocare e sono tutti forti. Sono felice di avere tutti e tre, parlo con loro, li devo anche coccolare e farli sentire importanti. Sono tutti e tre bravi ragazzi e giocatori forti, parlo con loro tutti i giorni e mi piace la loro mentalità. Tutti e tre daranno una grande mano».

Qual è la dimensione tecnica europea?

«È una bella domanda, ma è una valutazione di squadra e di giocatori ed è la cosa più importante che c’è. Molto difficile fare questa valutazione, lo fanno tutti. Ora io faccio fatica e non è il momento, però possiamo dire la nostra anche in Champions. Possiamo essere un osso duro per tutti, io sono contento della squadra che ho. Una risposta un po’ politica ma ci sta (ride, ndr)».

Come reagiscono gli attaccanti alle rotazioni?

«Ho parlato con loro ieri, reagiscono bene, in allenamento. Ci siamo messi lì per una bella chiacchierata e li ho visti bene, sono motivati, abbiamo condiviso tutto anche con le problematiche che possono esserci. Sono tutti vogliosi, concentrati per dare un contributo dall’inizio o in corso. Anche alla fine, abbiamo visto tutte le possibilità e questa cosa sarà adottata fino alla fine».

